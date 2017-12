Pau

Le Zénith de Pau va rendre hommage à Johnny Hallyday ce mardi soir. Une soirée d'hommage qui a lieu 25 ans après le premier passage de la star dans cette salle. Car, certains s'en souviennent peut-être, Johnny avait inauguré le Zénith, le 13 décembre 1992, sous les yeux du maire de l'époque, André Labarrère.

Une rétrospective des années 60 à nos jours

Ce mardi soir, ses fans béarnais sont donc invités à lui rendre hommage. Le Zénith ouvrira ses portes dès 19 heures et diffusera, à partir de 20 heures, une rétrospective de toute la carrière de Johnny Hallyday, des années 60 à nos jours. Vous pourrez bien sûr y voir des images tournées sur cette scène du Zénith de Pau. Le chanteur s'est produit ici 11 fois en 25 ans. La dernière, c'était il y a un an et demi, en mars 2016. L'entrée est gratuite pour cette soirée d'hommage, il y a 2700 places disponibles. Si vous le souhaitez vous pourrez aussi déposer une bougie sur le parvis du Zénith. La salle de spectacle va également mettre des registres de condoléances à disposition du public, pour que chacun puisse laisser un messages. Ces livres d'or seront ensuite envoyés à la famille du chanteur.

Le Zénith avait au départ prévu de diffuser le concert de Johnny Hallyday au stade de France en 2009, mais pas sûr que cela soit possible, pour une question de droits.