France Gall avait arrêté sa carrière en 1997, après la mort de sa fille Pauline, atteinte d'une mucoviscidose; La chanteuse était revenue en 2015 à l'occasion de la comédie musicale "Résiste", remettant au grand jour ses plus grands titres avec Michel Berger. Léa Deleau, interprète originaire d’Elbeuf, était à l’affiche de "Résiste" et s'est déclarée très triste : "J'ai un milliard de scènes qui me reviennent. Je la revois rire, je la revois danser, nous engueuler aussi. Moi les images que je garde d'elle, c'est quand j'étais dans sa loge, je me mettais dans son canapé, je mettais les pieds sur la table et on papotait comme si elle avait 20 ans : ça, c'était elle ! "

Léa Deleau ajoute "C'est elle qui m'avait fait passer l'audition pendant le casting, à la fin on s'était pris dans les bras. Elle était tout le temps là pendant les répétitions, Elle nous a aidé à comprendre le sens des chansons et donné cette énergie qu'elle avait sur scène; elle essayait de nous transmettre aussi de l'émotion avec toujours les pieds sur terre.

Une femme simple, une grande dame

Léa Deleau parle d'une "femme simple, une grande dame qui nous a appris la simplicité. Elle me l'a appris en tant que personne et puis du coup aussi en tant que chanteuse, artiste"