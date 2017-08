Leelou, 12 ans : une Paloise se lance dans "The Voice Kids" sur TF1

La quatrième saison de "The Voice Kids", le télé crochet de TF1, pour les enfants, démarre ce samedi soir, avec pour la première fois en lice, une chanteuse de Pau. Leelou, 12 ans, espère convaincre le jury. Samedi prochain, Thibault, 12 ans, un autre Palois, viendra aussi défendre ses chances.

C'est déjà la quatrième saison de "The Voice Kids" sur TF1, mais c'est la première fois que des Béarnais sont dans la compétition. Thibault, 12 ans, devrait passer samedi prochain. Et Leelou, 12 ans également, va participer ce samedi soir aux "auditions à l'aveugle". Cette jeune violoncelliste du conservatoire de Pau et chanteuse, espère que l'un des fauteuils rouges va se retourner. Il y a 3 coachs: Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori.

Sur scène avec son violoncelle

Leelou a baigné dans la musique depuis toute petite, sa maman Clara est pianiste, sa grande-mère est violoncelliste. Elle a déjà participé au casting de Prodiges, l'an passé, le concours de musique classique sur France 2, mais sans parvenir à se glisser parmi les finalistes. Ce samedi soir, dans "The Voice Kids", elle va monter sur scène avec son violoncelle.