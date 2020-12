Nathalie et Eric, les parents de Miss Périgord derrière leur fille pour l'élection de Miss France

La période n'est pourtant pas à la fête chez les Veslard, à Saint-Mesmin en Dordogne. Depuis le début du confinement, la famille d'artistes ne travaille plus du tout. Alors voir la fille unique de la maison participer à cette aventure remet du baume au cœur à toute la famille. Depuis plusieurs semaines maintenant, la jeune Leila a retrouvé les 28 autres "Miss" régionales pour se préparer au grand soir, celui de la cérémonie Miss France.

Tout commence en plein confinement. Leila travaille de chez elle pour obtenir son baccalauréat, et la responsable des Miss en Dordogne lui propose de participer au concours départemental. Leila y va "pour passer un bon moment avec des jeunes filles de son âge" raconte Nathalie Legay, la maman. A la grande surprise de la famille, Leila remporte ce concours et devient Miss Périgord. Ce concours en appelle évidemment un autre, celui qui élit la Miss Aquitaine, pendant lequel Cérémonie durant laquelle Leila se démarque avec son discours. Elle devient Miss Aquitaine. La suite, s'écrira ce samedi soir.

Ses parents Eric et Nathalie feront le déplacement au Puy du Fou, mais ils ne pourront pas l’approcher avant la fin du spectacle. Ils espèrent que cette soirée diffusée à la télévision sera pour elle une opportunité de "rencontrer du monde" explique son papa, avant de conclure "Nous on a plus rien à lui apprendre et on ne sait pas de quoi sera fait la suite"