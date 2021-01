Les 10 articles de France Bleu Normandie les plus lus en 2020

L'année 2020 a été riche en actualité. Faits divers, coronavirus et ses conséquences ou infos insolites, France Bleu Normandie revient sur les dix articles qui vous ont le plus intéressé.

Vous nous écoutez sur France Bleu Normandie et vous nous lisez sur francebleu.fr. Voici les dix articles qui ont le plus aiguisé votre curiosité en 2020.

Un homme armé a fait irruption dans une banque située boulevard de Strasbourg vers 17h © Radio France - Olivia Cohen

Le Havre : une prise d'otages dans une banque du centre-ville pendant six heures

Le 23 août 2020, un homme armé fait irruption dans les locaux de la BRED, boulevard de Strasbourg vers 17h. Sept personnes se trouvaient alors dans l'agence. L'un d'entre eux, un homme de 53 ans, a réussi à s'échapper. Vers 19h, le RAID est arrivé au Havre, en hélicoptère, et les négociations ont débuté avec le preneur d'otages. Pour lire la suite, c'est ici.

. © Radio France - .

Retraites : un commissaire de police gravement blessé dans une manifestation au Havre

Le 15 janvier 2020, un commissaire de police est gravement blessé au Havre lors d'un rassemblement devant la chambre de commerce et d'industrie. Un deuxième policier a été plus légèrement blessé. Au tout début de la manifestation, une cinquantaine de dockers se rassemblent devant l'établissement puis le groupe devient plus important : selon la préfecture, ils sont entre 250 et 300. Les policiers se mettent en protection à l'intérieur de la CCI alors que l'institution décide d'annuler ses vœux. Pour lire la suite, c'est ici.

. - .

Thomas Pesquet rappelle qu'il n'y a pas de risque de pénurie mais qu'il est habitué à la nourriture en boîte - © Capture d'écran de la vidéo sur Twitter

Coronavirus : l'astronaute normand Thomas Pesquet s'y connaît en confinement et donne quelques conseils

Thomas Pesquet a passé six mois dans l'espace, alors il sait de quoi il parle. L'astronaute normand partage, le 17 mars 2020, une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il donne quelques conseils pour s'occuper pendant la période de confinement décidée par les autorités pour enrayer l'épidémie de coronavirus Covid-19. Pour lire la suite, c'est ici.

. © Radio France - .

Pépinière, jardinerie, horticulteurs... Où aller pour jardiner pendant le confinement ?

En plein confinement, l'arrivée en trombe du soleil et du printemps sur la Normandie ressemble un peu à une provocation en ce mois d'avril 2020. Normalement, c'est la période où les 50% des Français possédant balcon, jardin ou potager préparent leurs graines, pensent à leurs légumes, fleurs, fruits, arbustes et ornements. Ils passent donc dans les jardineries, les pépinières ou chez les producteurs horticoles pour faire le plein. Avec les mesures économiques liées au confinement, beaucoup de ces commerces ont dû fermer leur porte mi-mars... mais depuis, les choses ont changé. Quelles solutions a-t-on aujourd'hui pour préparer au mieux son potager ? Pour lire la suite, c'est ici.

. © Radio France - .

Une étrange lueur orange aperçue dans le ciel normand

Le 9 décembre 2020, vous avez été nombreux à poster sur les réseaux sociaux des photos d'un étrange trait orange dans la nuit, visible en Seine-Maritime et dans l'Eure. Cette lueur proviendrait du site pétrolier Exxonmobil de Port-Jérôme-sur-Seine. Pour voir le phénomène en photos, c'est ici.

. © Radio France - .

Le coup de gueule sur Twitter d'un passager du train Rouen-Paris

Le 7 juin 2020, Corentin prend le train en soirée entre Rouen et Paris. Il voyage assis par terre dans un train bondé, en pleine période post-Covid. Le jeune homme a posté ses photos sur le réseau social Twitter et demandé des explications à la SNCF. Pour lire la suite, c'est ici.

. © Radio France - .

Coronavirus : plusieurs "clusters" détectés sur la rive gauche de Rouen

Plusieurs foyers épidémiques ont été repérés, depuis le début du mois de juin 2020, sur la rive gauche de l'agglomération rouennaise. C'est une information France Bleu Normandie confirmée par l'ARS, l'agence régionale de santé. Des foyers épidémiques tous situés sur la rive gauche de l’agglomération rouennaise : à Petit-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray et Rouen rive gauche. Cela représente, au total, une trentaine de cas confirmés de Covid-19. La suite est à lire ici.

. © Radio France - .

L'enquête a duré deux ans pour aboutir à neuf garde à vue © Maxppp - .

Ils voulaient acheter un chat savannah, ils se retrouvent avec un tigre

En octobre 2020, sept personnes sont en garde à vue pour avoir vendu un tigre d'Indonésie à un couple de Havrais. Ce couple, dans un premier temps également placé en garde à vue, a finalement été laissé libre. Il avait prévenu les enquêteurs qui se sont lancés sur la piste d'un trafic. Pour lire la suite, c'est ici.

. - .

Des masques qui passent au lave-vaisselle et réutilisables à l'infini produits en Normandie

L'entreprise Dedienne Multiplasturgy Group, à Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l'Eure, a mis au point une gamme de masques de protection contre le Covid-19. Réutilisables et recyclables, il suffit de les passer au lave-vaisselle ou de les ébouillanter pour les nettoyer. Une façon de réduire ses déchets et aussi pour l'entreprise de rebondir en pleine crise sanitaire et économique. La suite, c'est ici.

. © Radio France - .

Quelle était cette ligne de points lumineux dans le ciel normand ?

Une ligne de points très lumineux est passée au nord de la Normandie dans la soirée du 24 avril 2020. Visible à plusieurs centaines de kilomètres, elle en intrigue plus d'un. Des OVNI ? Non les satellites Starlink de Space X. Phénomène à revoir en vidéo ici.

En attendant les 10 articles de France Bleu Normandie les plus lus en 2021, toute l'équipe de France Bleu Normandie vous souhaite le meilleur pour l'année à venir.