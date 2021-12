L'actualité a été riche en 2021 en Seine-Maritime et dans l'Eure. Un coffre sous la statue de Napoléon à Rouen, une maire dans la tourmente, la mobilisation pour sauver les hérissons et un peu de coronavirus, France Bleu Normandie revient sur les dix articles qui vous ont le plus intéressé.

Les 10 articles les plus lus de France Bleu Normandie en 2021

Des millionnaires au loto, un coffre mystérieux à Rouen, des plongeurs dans le caca ont marqué l'actualité en Seine-Maritime et dans l'Eure en 2021

. -

VIDÉO - Un coffre mystérieux découvert sous la station de Napoléon à Rouen

Le coffre a été découvert sous le socle de la statue de Napoléon à Rouen - Elizabeth Labaye

En 2021, la statue de Napoléon à Rouen a fait couler beaucoup d'encre et le monument retrouvera sa place d'origine sur le parvis de l'hôtel de ville. Mais c'est la découverte lors du chantier, rendue publique en février, qui a attiré votre curiosité : un coffre avec à l'intérieur des liasses de documents et un cylindre en laiton. Pour lire et voir la suite, c'est ici.

. - .

Un élève de sixième exclu de son collège pour avoir dénoncé son professeur d'EPS, près de Rouen

Plusieurs élèves du collège affirment avoir été victimes ou témoins de gestes déplacés de la part de l'enseignant © Maxppp - Jean-Marc Loos

Un élève de sixième a été exclu du collège Jacques-Brel à Cléon, en 2020. L'enfant et certains de ses camarades avaient dénoncé un geste déplacé de la part d'un professeur sur une élève de la classe lors d'un cours d'éducation physique et sportive. Les parents dénoncent une injustice. Le professeur nie et a porté plainte. Pour lire la suite, c'est ici.

. - .

Loto : deux amis remportent 8,5 millions d'euros, le gérant de la maison de la presse de Luneray raconte

Les deux amis d'enfance ont validé leur grille à Luneray © Radio France - Sébastien Baer

Deux amis ont remporté le 29 mai 2021 au Loto la somme de 8,5 millions d'euros et c'est à la maison de la presse de Luneray (Seine-Maritime) qu'ils ont validé leur ticket gagnant. Le gérant a plutôt l'habitude des gros gains, mais un jackpot comme celui-ci c'est inédit ! Sébastien Duchemin raconte.

. - .

Des plongeurs "dans la merde jusqu'au cou" à la station d'épuration d’Ézy-sur-Eure

Manuel Ernatus, plongeur scaphandrier de la société Yemanja, dans le bassin d'aération de la station d'épuration d'Ézy-sur-Eure © Radio France - Laurent Philippot

Une équipe de plongeurs scaphandriers est intervenue le 7 avril à la station d'épuration d'Ézy-sur-Eure (Eure). Missionnés par Suez, ils inspectaient le bassin d'aération. "Être dans la merde jusqu'au cou, j'aime bien" rigole Manuel Ernatus, l'un des trois plongeurs scaphandriers. Reportage en immersion à lire ici.

. - .

Jets d'objets, menaces au couteau : une classe de l'Eure "hors de contrôle"

La mairie de Saint-Éloi- de-Fourques, dans l'Eure, juste en face de l'école © Radio France - Théophile Pedrola

La classe de CP-CE1 de l'école primaire de Saint Éloi de Fourques, petit village de l'Eure, semble hors de contrôle. Au mois de mars, le maire et des parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme et demandent de l'aide à la Direction académique du département. Ils décident de bloquer leur établissement scolaire. La suite est à lire ici.

. © Radio France - .

VIDÉO - Pourquoi les hérissons meurent-ils par dizaines ? Une association normande participe à une étude

Laure Prévost, soigneuse à l'association CHENE à Allouville-Bellefosse, prend en charge de plus en plus de hérissons malades © Radio France - Charlotte Coutard

En Seine-Maritime, l'association CHENE à Allouville-Bellefosse participe à une étude nationale pour tenter de comprendre les raisons de la surmortalité des hérissons en France. L'association a pris en charge 570 hérissons de janvier à août 2021. Retrouvez le reportage en vidéo ici.

. - .

Une mère de famille décédée début décembre, ses enfants l'apprennent deux semaines plus tard

Daniel Mahias a appris le décès de sa mère deux semaines après © Radio France - Bradley de Souza

La mère de Daniel Mahias, Jeannine, avait été hospitalisée début décembre 2020 dans un hôpital dans l'Eure. Elle y est décédée le 10 décembre. Mais lui et ses frères et sœurs n'ont été mis au courant que deux semaines plus tard. Elle a été incinérée, seule, sans famille : "Ses cendres ont été jetées dans le jardin des souvenirs à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise" témoigne son fils.

. - .

La maire de Canteleu Mélanie Boulanger interpellée dans le cadre d'une enquête sur une affaire de stupéfiants

La maire de Cantelu, Mélanie Boulanger, dans les studios de France Bleu Normandie en juin 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

La maire de Canteleu Mélanie Boulanger a été interpellée le 8 octobre et placée en garde à vue, dans le cadre d'un coup de filet dans une affaire de stupéfiants. Dix-neuf personnes au total ont été interpellées. Mélanie Boulanger est ressortie libre de la garde à vue et se dit "irréprochable". Retour sur les faits et les explications de l'élue.

. - .

Refus de prise en charge sans pass sanitaire : la clinique Bergouignan d'Évreux répond à l'ambulancier

Un ambulancier de l'Eure explique qu'une clinique privée a refusé de prendre en charge une patiente sans pass sanitaire. Capture d'écran © Radio France - Théo Boscher

Dans une vidéo qui a atteint plus de 230.000 vues sur les réseaux sociaux au mois de juillet, un ambulancier explique avoir dû reconduire une patiente chez elle car une clinique a refusé de la prendre en charge puisqu'elle n'avait pas de pass sanitaire. Elle n'avait pas de test antigénique négatif explique la clinique Bergouignan d’Évreux qui justifie sa position.

. - .

Christophe Rocancourt fait sa vie au Bec-Hellouin

Christophe Rocancourt habite désormais au Bec-Hellouin (Eure), là il a grandi © Radio France - Frédérik Romanuik

Son épopée américaine a fait le tour du monde. Comment ce petit Français a-t-il fait pour vendre une maison qui ne lui appartenait pas, comment s'y est-il pris, alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, pour arnaquer le gratin des stars américaines ? Christophe Rocancourt a été condamné et a purgé sa peine. Aujourd'hui, il vit sur la terre qui l'a vu grandir, au Bec-Hellouin, à deux pas de l'abbaye. Une chronique "Les Normands du bout du coin" à réécouter ici.