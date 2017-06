PHOTOS - Les 24 Heures du Mans avec le speaker Bruno Vandestick

Bruno Vandestick a commenté samedi et dimanche les 24 Heures du Mans pour la 25e fois... Edition haletante qui a vu l'abandon de 2 des 3 Toyota engagées ainsi que de la Porsche n°1. L'écurie allemande s'est tout de même imposée. Et Bruno nous emmène dans les coulisses de la course.

Au bout d'une 85e édition haletante qui a vu l'abandon de deux des trois Toyota engagées, ainsi que de la Porsche n°1, c'est la Porsche N°2 qui remporte la course devant l'Oreca DC Racing N°38 et la Vaillante-Rebellion N°13. Pour la première fois, des LMP2 finissent sur le podium. Bruno Vandestick l'a vécu avec plus de 250.000 spectateurs... Celui qui vous réveille tous les matins sur France Bleu Maine vous emmène avec lui dans les coulisses des 24 Heures du Mans.

La voiture avec laquelle tout a commencé

Comme pour l'édition 2017, la Porsche numéro 4 exposée pour le dîner officiel des 24 Heures du Mans vendredi soir a marqué son temps, en 1977. Elle aussi a remonté toute la course pour s'imposer alors qu'elle était 41e et que Renault concourait !

Cette voiture pilotée par Jacky Ickx en 1977 a déclenché ma passion...

Lors du dîner officiel des 24 Heures du Mans, Bruno Vandestick retrouve la Porsche de Jacky Ickx qui a marqué son enfance. © Radio France - Bruno Vandestick

Samedi, la course est lancée !

C'est Chase Carey qui a donné samedi le départ de la 85e édition des 24 Heures du Mans : le signe d'un rapprochement entre la F1 et l'endurance... Dans la cabine du commentateur, sur la ligne droite des stands, Bruno Vandestick est en bonne compagnie...

De g.à d. l'anglais Derek Bell, 5 fois vainqueur au Mans, Bruno, l'acteur Arnaud Ducret et Vincent Cerrutti animateur sur TF1 © Radio France - Bruno Vandestick

Les 24 Heures du Mans font le plaisir de nombreuses célébrités amatrices de sport automobile. C'est le cas de l'acteur Arnaud Ducret de Parents, mode d'emploi. Quelle chance de pouvoir assister au départ de la course avec le quintuple vainqueur des 24 Heures, l'Anglais Derek Bell !

Et la rencontre avec le nouvel ambassadeur du Mans !

L'acteur américain Patrick Dempsey (à g.) et le Danois Tom Kristensen recordman, 9 victoires aux 24 Heures du Mans © Radio France - Bruno Vandestick

Les fans manceaux de Grey's Anatomy peuvent se réjouir : le célèbre Derek de la série télévisée devient ambassadeur de la ville du Mans. L'acteur américain est aussi le patron de l'écurie automobile Dempsey Proton Racing, régulièrement engagée aux 24 Heures du Mans.