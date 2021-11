Les 29 candidates de Miss France 2022 se préparent pour le concours à Caen

Les 29 candidates du concours Miss France 2022 sont arrivées à Caen ! Elles y resteront pendant deux semaines, le temps de préparer et de répéter le spectacle qui aura lieu le soir de l'élection de Miss France 2022, le 11 décembre au Zénith de Caen.

Les 29 candidates du concours Miss France 2022 sont arrivées à Caen, ça y est ! Accompagnées de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et des représentantes de la mairie de Caen et du département, les candidates ont été présentées à la ville où se tiendra le concours le 11 décembre au Zénith.

Au programme, deux semaines de préparation, de répétitions pour la dizaine de tableaux que comportera la soirée de l'élection de Miss France 2022. "Nous sommes toutes très heureuses d'être ici dans cette belle région, que les candidates ont hâte de découvrir durant ces deux semaines de préparation", a déclaré Sylvie Tellier, directrice de Miss France.

Au total, ce sont 29 candidates qui participeront à l'élection de Miss France 2022 le 11 décembre au Zénith de Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Des répétitions et des excursions dans le Calvados

Deuxième mission des 29 candidates : durant les prochains jours, elles réaliseront plusieurs tournages, dont celui d'un clip de 3 minutes, destiné à "mettre en avant la richesse du territoire et de vanter les qualités de Caen, et qui sera diffusé le 11 décembre", a précisé Sylvie Tellier. Les miss tourneront également chacune leur vidéo de présentation.

Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, a présenté le programme des 2 semaines de préparation des Miss à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Mais ces quinze jours ne seront pas seulement dédiés au travail : les jeunes femmes ont aussi prévu de visiter le département et de faire plusieurs activités. Du char à voile à Ouistreham, une soirée au casino, des visites de lieux culturels du Calvados, le programme est chargé. Sans oublier "les restaurants et les dégustations de produits du terroir normand, car on sait qu'on mange bien dans le Calvados !", sourit Sylvie Tellier.

Une élection qui aura lieu au Zénith de Caen

La Caennaise Amandine Petit, Miss France 2021, fait également partie de l'aventure : "Je serai à leurs côtés durant ces deux semaines intenses et fortes en émotions, elles savent que si elles ont besoin de quoi que ce soit, je suis là pour elle", confie Amandine Petit, "et pour les dégustations, je leur ai parlé des tripes à la mode de Caen, j'espère qu'elles goûteront quand même !"

La Caennaise Amandine Petit, Miss France 2021, en compagnie de la Rouennaise Youssra Askry, Miss Normandie 2022. © Radio France - Marie Martirossian

Le 11 décembre, Amandine Petit sera également présente pour remettre sa couronne à la nouvelle Miss France. "Ce sera forcément un moment émouvant pour moi, car j'ai passé une année formidable en tant que Miss France 2021, mais je suis sûre que l'avenir me réserve de belles choses !", conclut Amandine Petit.