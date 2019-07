30 ans de Fort Boyard : "l'émission se transmet de génération en génération! "

Sarthe, France

Il est l’un des personnages les plus anciens de Fort Boyard. L’un des plus connus aussi. Passe-Muraille participe à sa vingtième saison du jeu télé, diffusé chaque samedi de l’été, à 21 heures sur France 2. Le Sarthois Anthony Laborde confie à France Bleu Maine qu’il n’aurait jamais imaginé que l’aventure dure aussi longtemps sinon, sourit-il, « j’aurais acheté une maison dans le coin. Je passe trois mois, chaque année en Charente Maritime ! ». Au fil de ces années, l’émission est devenue une « grosse machine », explique Anthony Laborde : « 150 personnes travaillent sur fort, dans tous les corps de métiers. Le tournage d’un épisode dure une journée ». Passe-Muraille étant un personnage muet, le Sarthois joue aussi dans les versions étrangères de Fort Boyard. Cette année, par exemple, « pour le Danemark, la Russie, le Maroc et une version francophone diffusée dans 22 pays d’Afrique ». En tout, Anthony Laborde enregistre une quarantaine d'émissions par an.



Une longévité rare à la télévision

Peu d’émissions télé ont une durée de vie aussi longue que Fort Boyard : trente ans, déjà ! Pourquoi ? « Les parents expliquent à leurs enfants que, lorsqu’ils avaient leur âge, ils regardaient déjà le programme. Fort Boyard se transmet de génération en génération », avance Anthony Laborde. L’émission a aussi su s’adapter, rappelle le Sarthois : « les jeunes générations aiment les couleurs, il faut que ça bouge. A Fort Boyard, les candidats viennent se confronter à leurs peurs, c’est ce que demande le public ».



ARCHIVE : Anthony Laborde, invité de l'émission "Tartines et confidences" le 5 mars 2017 sur France Bleu Maine

Anthony Laborde qui vit à La Ferté-Bernard est évidemment très connu. Il apprécie cette notoriété : « c’est toujours un plaisir lorsque les gens viennent me demander un autographe ou une photo. Parfois, les enfants ne comprennent pas pourquoi Passe-Muraille de Fort Boyard est là devant eux alors que, normalement, il est dans la télé ! » Le Sarthois décrit aussi une relation forte avec les adultes : « ils regardent toujours Fort Boyard avec des yeux d’enfants ».