Pour les 90 ans du "Chaudron", journée spéciale, ce lundi, sur France Bleu Saint-Étienne Loire

Quatre-vingt-dix ans, ce n'est pas rien. Surtout pour l'un des stades mythiques du football français ! À partir du 13 septembre, le stade Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne, fête ses 90 printemps. Plus connu via son surnom, le "Chaudron", témoin de l'ambiance torride que les supporters stéphanois y font régner, c'est LE stade de l'AS Saint-Étienne, celui qui a accompagné l'époque mythique de l'épopée des Verts en 1976 et celui où l'on vibre encore aujourd'hui.

Découvrez, ou (re) découvrez ce qui fait la magie du "Chaudron" grâce à notre journée spéciale anniversaire, ce lundi, sur les ondes de France Bleu Saint-Étienne Loire !

Lundi 13 septembre : Journée anniversaire

Le 6/9 France Bleu Saint-Étienne Loire – "Spécial 90 ans" : émission spéciale animée par Yann Terrou avec des témoignages, des reportages et des invités, comme le consultant sport de Radio France, Jacques Vendroux.

De 16h à 19h : émission spéciale en direct du stade Geoffroy Guichard, animée par Olivier Roché, Kevin Boderau et le consultant Sport de Radio France, Jacques Vendroux.

Trois heures de souvenirs et d’émotion avec les témoignages en direct de nombreux invités, joueurs et dirigeants d’aujourd’hui et d’hier : Loïc Perrin, Jean Michel Larqué, Dominique Rocheteau, Christian Lopez… et le regard de l’effectif actuel : Étienne Green ou Romain Hamouma, des supporters et du grand spécialiste de l’histoire du club et du stade, le conservateur du Musée des verts Philippe Gastal qui accompagnera Frédéric Nicolas au cœur des coulisses du Chaudron.

Et toute la journée vos réactions et vos souvenirs au 04.77.10.00.10.

Et toute la semaine...

À partir du 13 et jusqu’au 24 septembre, découvrez notre série originale de France Bleu Saint-Étienne Loire : « Geoffroy Guichard – 90 ans de passion », à écouter en direct à 7h25 et 18h30 et en replay sur francebleu.fr