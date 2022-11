Les acteurs de "Plus belle la vie" sont sur France Bleu Azur pour le dernier jour de diffusion de la série

Les acteurs de Plus belle la vie ont posé pendant deux heures avec et pour leurs fans

Quel est le programme de cette journée spéciale ?

Dès le 6h/9h Samia (Fabienne Carat), Roland Marci (Michel Cordes) et Céline Fremont (Rebecca Hampton) avec Adrien Mangano.

Rebecca Hampton © Radio France - Adrien Mangano @ France Bleu Azur

Dans Côté Culture à 9h, Arno Visconti vous dit ce qui vous attend ce vendredi soir à la télé sur France 3 et la plateforme france.tv

Dans Côté Experts à 9h30, Alia Zegaoula et la psy Ysabelle Delmas nous expliquerons pourquoi nous nous attachons autant aux personnages des séries. Comment faire "le deuil" lorsqu'une série s'arrête après 18 ans ?

Dans Côté Saveurs à 10h, Alia Zegaoula cuisine avec "les chefs" de la série Francesco Ibaldi (Emmanuel Gorgi) et Roland Marci (Michel Cordes). Autour de la table de France Bleu Azur Estelle Cantorel (Elodie Varlet) et Luna Torres (Anne Decis) et Thomas Marci (Laurent Kerusoré).

Ce vendredi 18 novembre 2022, participez aux émissions, discuter avec les acteurs en téléphonant au 0 805 025 025.