Les adieux des fans de Johnny Hallyday à Amiens

Deux cents accrocs à Johnny Hallyday ont fait leurs adieux au chanteur. Ces fans se sont réunis à Mégacité, l'une des salles de spectacle d'Amiens où l'hommage populaire organisé à paris était retransmis sur écran géant.

Des applaudissements pour saluer le cercueil de Johnny Hallyday

Après avoir suivi dans un silence quasi-religieux les images du cortège funéraire descendant les Champs-Elysées, c'est debout et sous les applaudissements que les quelques 200 fans présents à Mégacité Amiens pour suivre sur écran géant la cérémonie ont accompagné le cercueil de l'idole dans l'église de la Madeleine

" Etre tous ensemble ici, cela nous donne de la force"

Patrick à 49 ans. Il est fan du rockeur depuis ses 12 ans et ne pouvait pas se résigner à vivre sa disparition seul devant son écran de télévision. C'est entouré des fans, de la grande famille Hallyday que cet amiénois a tenu à rendre un dernier hommage à son idole. " Johnny Hallyday, c'est une lumière. Il y a des jours comme aujourd'hui où on a la tristesse mais rien que d'entendre sa voix, on repart" témoigne ce grand fan qui a littéralement Johnny dans la peau, le visage du chanteur tatoué sur son avant-bras.

Grand fan, Patrick a tatoué le visage de son idole sur son avant-bras © Radio France - Elodie Touchais

"C'est le King de la France"

Il marche, il chante, il s'habille comme son dieu. Eric qui est surnommé JH par ses amis, clin d'oeil à sa passion pour Johnny Hallyday est très ému par l'hommage rendu à la star : " C'est le King de la France" pour cet habitant de Corbie qui a du mal à retenir ses larmes lors de la cérémonie religieuse. " Lui il veut qu'on fasse la fête, qu'on s'amuse" explique Eric alias JH persuadé que " Johnny est parti faire du rock n'roll au paradis".

Eric surnommé JH, clin d'oeil à son idole : Johnny Hallyday © Radio France - Elodie Touchais

Un livre d'or envoyé à la famille Hallyday

Lors de la retransmission de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, un livre d'or a été mis à disposition des fans. " Tu es mon héros", "Merci pour tout" pouvait-on lire sur les nombreuses pages noircies. Ce livre sera envoyé à la famille de Johnny Hallyday qui doit être inhumé à Saint-Barthélémy ce lundi