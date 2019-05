Les agriculteurs de Côte-d'Or passent à l'offensive "européenne"

Dijon, France

La campagne officielle pour les élections européennes débute ce lundi à la télé et à la radio. En Côte-d'Or, les Amis de la Terre ont décidé de lancer eux aussi une campagne de communication auprès du grand public et surtout des électeurs. L'opération s'appelle "Je mange donc je vote". Elle se traduit notamment partoute une série de vidéos sur internet.

Le logo de l'opération - Amis de la Terre

Que voit-on dans ces vidéos ?

Ces petits films présentent des paysans de Côte-d'Or. Ils donnent leur point de vue par rapport à la PAC, la Politique Agricole Commune. Exemple avec Laure Darphin. Elle produit du pain et du miel à la ferme agro-écologique & pédagogique de Bâlon à Gerland (21).

Ces vidéos sont courtes : trois minutes maxi. On y découvre à chaque fois des agriculteurs ou éleveurs de différents domaines d'activité. Autre exemple avec Thomas Maurice, de la ferme "Biquettes et compagnie" à Aubaine...

Les autres vidéos donnent la parole au GFA « Champs Libres » de Mâlain, au GAEC Henriot à Villebichot et à deux viticulteurs de la région de Puligny-Montrachet.

Pourquoi cette campagne des Amis de la Terre ?

Tout simplement parce que les eurodéputés que nous allons élire le 26 mai seront appelés à renégocier la PAC après ces élections. Hormis ces vidéos, il y a d'autres rendez vous prévus comme sur le marché de Dijon samedi prochain.

Le programme complet

18 mai – Halles du marché de Dijon, retrouvez les Amis de la Terre dès 10h sur le marché pour étudier des documents comparatifs et évaluer l’impact de l’Europe sur l’agriculture et l’alimentation.

25 mai – Faire ensemble - Partager le quotidien de 4 acteurs locaux et découvrir leurs engagements et leurs attentes envers l'Union Européenne pour une agriculture paysanne et une alimentation durable. Atelier pain, maraichage, découverte des plantes aromatiques, et épicerie coopérative. Gratuit – Enfants bienvenus !

- 9h30-12h : Baum'Plantes à Baulme La Roche : Venez découvrir la cueillette, la fabrication de tisanes & sorbets. RDV à 9h30 à Baulme La Roche (rue Ferdinand Foch)

- 14h-18h : Court-Circuit 21, Magasin Collaboratif et Participatif de Dijon Le premier projet local de magasin coopératif dispose d'un lieu depuis début mars. Venez découvrir le lieu et le projet ! Venez échanger sur les circuits courts, à l'échelle locale et européenne ! 23 rue de la Justice à Chenove 14h-18h : visite toutes les 30 mn et échanges sur "les circuits-courts et l'Europe"

Les travaux avancent . L'ouverture officielle du magasin est prévue le vendredi 14 juin !

- 14h-17h30 : L'Echo des Blés à Cléry : Réalisez un pain au levain, farine de meule et blés anciens - Sur inscription : (places limitées) : amisdelaterre21@gmail.com

- 10h-16h: Le Jardin des Equinoxes à Genlis : Ateliers participatifs de maraîchage et moment causerie – Sur inscription : amisdelaterre21@gmail.com 10h accueil / 10h30 on fait / 12h30 on partage notre repas avec d'autres producteurs