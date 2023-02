"Les agriculteurs innovent" : le nouveau dossier spécial du Pèlerin

De nouveaux enjeux écologiques

Le Pèlerin a rencontré des agriculteurs qui innovent dans un secteur sujet à de nombreux changements. Alors que le dérèglement climatique devient un enjeu principal dans leur quotidien, les agriculteurs sont contraints de s'adapter et d'innover dans leur gestion de production et d'économie des kilowatts.

Pierre Escudié, viticulteur à Tresserre - @PELERIN

Séchage solaire, agrivoltaïsme, réinvention du pâturage, les agriculteurs innovent afin de mieux produire tout en mettant au premier plan leur vocation alimentaire.

Erice Rozier, cultivateur bio à Anjou - @PELERIN

Un seul enjeu et deux générations pour y faire face. Dans ce dossier, maraîcher bio et anciens paysans sont tous deux confrontés aux évolutions du monde rural et agricole.

