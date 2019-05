Tapis rouge et applaudissements pour les anciens GM&S au festival de Cannes

Les ex-salariés de l'entreprise GM&S sont à Cannes. Ils sont arrivés ce jeudi matin pour assister à la projection du documentaire "On va tout péter" qui retrace leur combat pour sauver leur usine. Le film a été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs.

Cannes, France

Tapis rouge et applaudissements debout pendant 10 minutes pour la quarantaine d'ouvriers qui ont fait le déplacement de La Souterraine jusqu'à Cannes. Après une nuit sur la route, ils ont assisté ce jeudi matin à la 1ere projection du documentaire de Lech Kowalski, "On va tout péter". Le cinéaste a passé sept mois à leur côté, pour filmer leur longue lutte pour tenter de sauver leur entreprise et leurs emplois. Le film a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs.

Après Cannes, c'est à La Souterraine que l'on pourra découvrir le documentaire de Lech Kowalski. Il devrait être présenté à la fin de ce mois de mai.