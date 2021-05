Les astuces de Kamini pour préparer Tous prêts pour la dictée, lundi 24 mai sur France 3

Dès 14 heures, munissez-vous d'une feuille ou de votre kit dictée à télécharger et d'un stylo pour participer à Tous prêts pour la dictée !, un programme présenté par Mélanie Taravant et Alex Goude depuis Nantes la ville natale de Jules Verne, avec des duplex à Amiens, Brest, Bédeilhac en Ariège et Kourou en Guyane.

Les astuces de Kamini

Pour vous aider à réviser et préparer avec humour la Dictée,, le chanteur et animateur Kamini répond avec simplicité à des questions comme : Comment accorde-t-on les adjectifs de couleur ? Comment distingue-t-on le futur et le conditionnel ? De quelle manière accorde-t-on le participe passé avec l’auxiliaire «avoir» ? Il détaille la règle, donne des exemples concrets pour la comprendre et livre ses propres astuces pour bien la mémoriser. Au total, 36 vidéos pour bien se préparer à la grande dictée.

Et beaucoup d'autres astuces et petits trucs à découvrir avec Kamini sur le site de Lumni