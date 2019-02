Les auditeurs de France Bleu Berry à la radio pour voir comment se "fabrique" l'info

Châteauroux, France

À l’heure où le traitement de l’information par les médias est débattu, France Bleu organise, ce jeudi 28 février une journée spéciale "info de proximité". France Bleu Berry a donc accueilli ce jeudi matin des auditeurs dans les matinales pour leur faire découvrir les coulisses de la radio et faire comprendre comment se construit l’information de proximité.

Quand @FB_Berry ouvre ses portes aux auditeurs pour leur montrer comment se « fabrique » l’info de proximité pic.twitter.com/TSdecPOCZq — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 28, 2019

Les auditeurs de France Bleu Berry sont arrivés dès 7h. Ils ont pu assister en studio aux journaux et aux émissions du matin. Il y avait Nicole de Déols, Mireille et Jean Paul de Saint-Maur et Yannick Ovide, président de l’orchestre d’harmonie départementale de L’Indre. Avec eux, les journalistes ont parlé de leur rapport à la radio, de l’information de proximité mais aussi de mobilité à l'occasion de la journée spéciale sur France Bleu ce jeudi. En Berry, le débat a tourné notamment autour de la route de Tours, la départementale 943. Avec un auditeur au téléphone, il a aussi été question de la place du vélo dans l’agglomération de Châteauroux.

Le cercle des auditeurs de @FB_Berry s’élargit...la fabrique de l’info au centre des discussions pic.twitter.com/KfMuPYfWXO — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 28, 2019