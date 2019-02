Les auditeurs de France Bleu Hérault découvrent les coulisses de l'info

Montpellier - France

Après s'être inscrit auprès du standard de France Bleu Hérault et après tirage au sort, deux auditeurs viennent passer cette journée de mercredi avec les journalistes de la rédaction de France Bleu Hérault. Isabelle, 49 ans, habitante de Castelnau-le-Lez, secrétaire intérimaire, et Christophe, 54 ans, habitant quartier du Mas Drevon à Montpellier, en recherche d'emploi dans le secteur administratif.

Arrivés à 9 heures dans les locaux de France Bleu Hérault, ils ont pu assister à la conférence de rédaction. Il s'agit de la réunion du matin où se retrouvent les journalistes de la rédaction sous la direction de la rédactrice en chef pour décider des reportages qui seront réalisés dans la journée.

Ce mercredi matin, il est question de la journée spéciale sur les transports prévue sur toutes les antennes de France Bleu ce jeudi. On évoque aussi la météo particulièrement chaude, le procès d'un incendiaire qui doit avoir lieu à Béziers dans l'après-midi, la polémique sur la halle des sports de Béziers. On parle également de l'anniversaire de la neige, il y a un an à Montpellier, et de la polémique sur la lettre que Philippe Saurel a envoyé aux habitants des communes dont les maires n'ont pas voté le budget.

Isabelle et Christophe découvrent les coulisses de l’info toute la journée à #francebleupic.twitter.com/A8GOr3kh6l — France Bleu Hérault (@bleuherault) February 27, 2019

Isabelle part en reportage avec Louise Thomann sur la polémique de la lettre de Philippe Saurel, et Christophe part en reportage avec Claire Moutarde pour rencontrer des commerçants victimes de la neige et toujours pas indemnisés à Montpellier.

Impressions à suivre...