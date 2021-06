Les balades de France Bleu Paris Matin : à Roland Garros avec Nelson Monfort

Bienvenue à Roland Garros © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est dans un lieu magique dans que Quentin Lhuissier nous réveille ce mardi matin : à Roland-Garros ! Théâtre de la célèbre compétition internationale de tennis du même nom, c'est avec Nelson Monfort que France Bleu Paris Matin va vous faire découvrir l'envers du décor. Première révélation : "Dès 7h du matin, il y a du monde, même toute la nuit d'ailleurs, il y a les jardiniers, etc... c'est un endroit qui vit vraiment 24h/24 pendant la quinzaine". Nelson Monfort, inimitable journaliste sportif, même s'il se souvient encore de sa figurine dans les Guignols, reconnaissable entre mille, il connait par cœur Roland-Garros. Et un peu comme pour les sportifs, sa préparation commence dès le mois de février : "Je me tiens au courant de ce que font les joueurs et les principaux engagés ici et notamment à partir de mars-avril, avec le début de la saison sur terre battue".

Pour l'Île-de-France, accueillir ces championnats du monde de tennis est important : "je ne même pas sûr que les parisiens s'en rendent compte ! Des quatre tournois du Grand Schlem, le préféré des joueurs, et de loin, est Roland-Garros ! C'est une vitrine formidable de Paris pour le monde entier, c'est un évènement qui dépasse le cadre du sport".

Une statue contemporaine de Nadal installé dans l'enceinte de Roland-Garros © Radio France - Quentin Lhuissier

"C'est une statue qui est un peu controversée, c'est le problème de l'art contemporain. Je pense qu'elle fera son effet d'ici quelques temps" nous dit Nelson Monfort à propos de cette statue de Nadal, placée à l'entrée du stade principal, immanquable donc. L'occasion de revenir sur le palmarès incroyable de l'espagnol : "Qui va l'arrêter ?" se demande notre guide du matin.

"L'été commence avec Roland-Garros, ça marque une certaine décontraction" : il n'a pas tort notre Nelson national ! Le rendez-vous sportif fait bel et bien office de lancement des beaux jours au même titre que Fort Boyard, par exemple. Nelson Monfort, depuis le studio télé de France Télévisions, vous explique son quotidien dans cette édition "à peu près normale".

Place des Mousquetaires © Radio France - Quentin Lhuissier

Et le guide touristique laisse vite la place au journaliste sportif quand on évoque avec lui le destin malheureux des français à l'édition 2021 : "c'est la première fois depuis 50 qu'il n'y a plus de français. C'est catastrophique, que ce soit chez les garçons ou chez les filles", la déception est grande et on ne l'arrête plus ! Avec tendresse, il évoque également ses plus belles rencontres, notamment avec Nadal : "il disait bonjour et aurevoir à tout le monde, aux ramasseurs de balles, aux techniciens, il prenait tout son temps. Il a la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes".

