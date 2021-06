Les balades de France Bleu Paris Matin : avec la voix de la Formule 1 à Suresnes

La voix de la Formule 1 en France était donc ce vendredi 18 juin sur France Bleu Paris. Julien Fébreau et Quentin Lhuissier se retrouvent autour d'un café. D'ailleurs, "la voix de la F1", ça lui plait ? "Ca me gêne un peu parce qu'on est une équipe sur Canal + [...] Mais effectivement j'accompagne les abonnés de Canal, les grands moments de la Formule 1 sont liés à ma voix en ce moment".

Suresnes et sa vue sur La Défense © Getty

Nous voilà donc à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, "un point de chute essentiel" pour notre commentateur. Et pourtant, vous allez découvrir qu'il n'y est pas si souvent que ça...

L'usine Renault F1/Alpine à Viry-Châtillon, ici en 2002 © Getty

Et en Île-de-France, la Formule 1 est belle et bien présente ! Pour vous le prouver, direction Viry-Châtillon et l'usine qui développe et test les moteurs de Formule 1 de plusieurs écuries : "C'est un site ultrasensible en région parisienne. On y fait pas des billets de banques mais des choses incroyables que sont ces moteurs de Formule 1". Et vous allez voir que ce n'est pas la seule infrastructure dédiée à la F1 dans notre région :

Chez notre invité du matin © Radio France - Quentin Lhuissier

Quand on entre dans le salon de notre invité, pas de doute, il aime la F1 ! La déco : des casques, des casques et encore des casques. Et quand ce n'est pas des casques, c'est la fusée de Tintin ou encore le vinyle de Benjamin Biolay : Grand Prix ! "J'ai la chance d'avoir deux vrais casques à taille réelle qui ont vraiment courus, celui de Romain Grosjean en GP2 et celui d'Esteban Ocon"

Encore des casques ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Si vous n'êtes pas un grand fan de sport automobile, il y a fort à parier que vous avez quand même déjà entendu la voix de Julien Fébreau :

Il revient sur ce moment au micro de Quentin Lhuissier : "qu'on soit amoureux de sport, de foot de tennis ou pas, les êtres humaines ressentent des émotions fortes. [...] Là on a tout vécu ce jour-là avec la victoire de Pierre Gasly. D'avoir pu y poser mes mots, mes émotions, j'en suis très heureux !". Le quotidien de Julien Fébreau, sa préparation, il vous explique tout !