Les balades de France Bleu Paris Matin : dans le quotidien de Sidonie Bonnec

Elle est une de vos nouvelles voix de l'après-midi sur France Bleu. Femme dans un milieu d'hommes, elle a réussi à se faire adopter des auditeurs et spectateurs. Rayonnante et professionnelle dès le matin, elle lève le voile de son quotidien pour Quentin Lhuissier.

Ce n'est pas rien accueillir Quentin Lhuissier chez soi ! Après Julie Zenatti, Patrick Pelloux ou encore Bénabar, c'est au tour de Sidonie Bonnec de jouer les hôtes. Une invitation à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

La voix du matin

Le matin, Sidonie Bonnec trouve ça top : "j'adore le matin ! Et j'adore écouter la radio le matin, c'est mon petit moment à moi de délice". Mais ce matin, particulièrement, il a quoi de différent ? "Cette journée elle est importante pour moi, mais comme tous les matins du monde, il faut rappeler que les femmes sont en souffrance dans le monde, comparé aux hommes". Et de rappeler ces faits divers (agressions, féminicides, accès à l'éducation,...) et autre constats qui paraissent aujourd'hui, comme hier, aberrants :

L'être humain a vraiment beaucoup d'imagination pour faire souffrir les femmes et si cette journée peut aider à mettre un accent sur le destin de ces femmes et à tout faire changer, c'est bien.

Une revendication que les fidèles de Minute Papillon! connaissent bien et dont Sidonie Bonnec se fait l'écho plus que régulièrement sur l'antenne de France Bleu :

Sidonie Bonnec sur l'importance de la journée internationale des droits des femmes Copier

Tarte aux pommes et invités à caler !

Sidonie Bonnec © Radio France - Christophe Abramowitz

Entre la tarte aux pommes faite par son mari et ses interventions au micro de Quentin, Sidonie en profite pour envoyer quelques mails, dès le matin, en vous révélant les coulisses de la radio avec le logiciel Report-It ! Explications :

Sidonie Bonnec : la préparation de ses prochaines émissions Copier

Tarte aux pommes et café chez Sidonie Bonnec © Radio France - Quentin Lhuissier

Animatrice télé (France Télévisions) et radio, Sidonie Bonnec a réussi à s'imposer dans un milieu très masculin, sans jamais vraiment y réfléchir : "J'avais un objectif, j'ai toujours voulu faire de la radio et de la télé, c'est avec mon enthousiasme et mon travail et ça fait la différence donc j'ai foncé. Je me suis jamais dit "ah, c'est compliqué, il y a des hommes". Ce qui est pas toujours simple c'est qu'il y a parfois des jeux de séduction, je ne jamais rentré dedans. Moi ce je vends c'est mon boulot". Voilà qui a le mérite d'être dit.

Et sa place, elle en est fière : "Je suis très fière d'être une femme et d'avoir ce pouvoir de parler à des centaines de milliers de français et de françaises". Un pouvoir qui permet de libérer la femme au quotidien : "je suis fière de pouvoir parler de règles, de clitoris, de droit des femmes, tout ces mots qui sont un peu dérangeant [...] il n'y a pas de tabou, il faut se libérer, être naturel, il faut être soi".

Sur cette pose qu'elle fait souvent, elle dit : "Nous les femmes, on a des muscles, on a des couilles, on a du courage et il faut l'imposer [...] il faut prendre la place que l'on mérite !"

Sidonie Bonnec : la place des femmes dans les médias Copier

Karaoké pour terminer la matinée !

Avant de laisser Sidonie Bonnec reprendre le cours de sa journée, c'est sa fille, Bonnie-Rose, qui prend le micro pour un charmant petit moment en compagnie de Quentin Lhuissier :

Bonnie-Rose aussi a son micro ! Copier

Sidonie nous parle également de ces circuits courts, au féminin ! Des circuits courts où elle met en avant des femmes qui ont envie de faire plaisir et qui ont l'amour du travail et qui sont des belles personnes". On en rajoute une quatrième : Sidonie Bonnec !