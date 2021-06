Les balades de France Bleu Paris Matin spéciale Fête de la Radio : avec La Voix !

Il y a un côté "madeleine de Proust" à entendre la voix de notre invité. Avec une belle et grande carrière radiophonique à son actif et le rôle de "La Voix" dans Secret Story, tous les français ont eu l'occasion d'entendre au moins une fois la voix de Dominique Duforest, notre invité du matin ! Et vous allez l'entendre, dès son bonjour, les souvenirs reviennent :

Le marché d'Aligre © Radio France - Quentin Lhuissier

Mais alors, comment on fait pour cultiver une voix aussi reconnaissable : "j'ai jamais vraiment fait attention... Quand je faisais Secret Story, ça durait quand même longtemps, je prenais un peu des trucs avec du miel, du thym, etc... Je ne connais pas de produits ou de trucs qui se mange qui donne une voix particulière". En revanche il connait bien les commerçants de son quartier et notamment le Marché d'Aligre. Au micro de Quentin Lhuissier, Dominique Duforest revient aussi sur le moment où il a compris que sa voix était particulière et les petites anecdotes qui vont avec.

Dominique Duforest à NRJ en 1989 © Getty

Toujours installé en terrasse, l'occasion est propice aux confessions : la légende voudrait que les bureaux de Dominique Duforest étaient recouverts de paquets de cigarettes... Mauvaise habitude qu'il a arrêté il y'a quatre ans. Il nous amène dans une autre époque, celle où les animateurs pouvaient encore fumer en studio :

La fête de la radio

Alors, en pleine Fête de la radio sur France Bleu, la question était inévitable : pour vous, la radio, qu'est-ce que ca a changé : "La radio m'a apporté ce que je cherchais, j'ai toujours rêvé d'en faire. [...] La radio, c'est ce que j'aime le plus au monde, plus que la télé. La radio c'est direct, c'est instantané" nous répond notre invité avec une petite émotion dans la voix et une grande humilité.

C'est tout... pour le moment !