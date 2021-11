On connaissait la passion de Tony Parker pour les chevaux. L'ancien joueur de basket aux Spurs de San Antonio aux Etats-Unis vient d'acheter, avec Nicolas Batum, un autre joueur français, le domaine de Quétieville dans le pays d'Auge (Calvados).

Pays d'Auge : les basketteurs Tony Parker et Nicolas Batum rachètent le haras de Quétieville

Infinity Nine Media

Tony Parker s'est lancé dans l'aventure de la course hippique en mars 2021 et il a très vite été séduit par le domaine normand de 86 hectares et 54 boxes. "Cet investissement n’était pas prévu à très court terme mais j’ai eu un véritable coup de cœur lors de notre première visite", dit-il. Ce haras a été acheté avec son ami, un autre basketteur, Nicolas Batum, originaire de Lisieux, avec qui il partage de nombreux projets dont l'équipe de basket de l'ASVEL (Lyon) ou encore la station de ski de Villard-de-Lans dans le massif du Vercors en Isère. "Faire partie de cette aventure dans ma région d’origine, en partenariat avec Tony, c’est vraiment génial", note Nicolas Batum.

Les deux hommes se sont fixés l'objectif de "développer le Domaine de Quétieville en devenant à terme un élevage performant basé sur la solidité des élèves d’un haras dont les portes seront ouvertes à tous", peut-on lire dans un communiqué transmis à la presse. Le montant déboursé par le deux joueurs n'est pas connu.

