Les blogueuses et blogueurs culinaires vous parlent gastronomie girondine sur France Bleu Gironde

Vous les entendez chaque matin dans l'émission quotidienne "la Vie en Bleu", les blogueuses et les blogueurs interviennent à tour de rôle à partir de 10h45 et ce, depuis la rentrée. Une joyeuse équipe baptisée, la brigades des blogueurs, en clin d’œil aux brigades des restaurants.

Gironde, France

C'est l'une des nouveautés de France Bleu Gironde, les blogueuses et les blogueurs parlent du bon plaisir de la gastronomie. On cuisine ensemble dans la Vie en Bleu, émission animée par Isabelle Wagner, avec un Chef cuisiner depuis 2012, Chef Jésus, et depuis 2017 avec les producteurs et les artisans qui régalent les consommateurs du département de la Gironde. La dernière nouveauté est de donner la parole à celles et ceux qui arpentent la métropole Bordelaise et le territoire Girondin, pour dénicher les initiatives gourmandes, et les inscrire sur leurs blogs. Les blogueuses et les blogueurs sont nombreux, sensibles à toutes formes d'expressions allant des nouvelles tendances aux nouvelles habitudes de consommation, comme l'alimentation et la restauration. Désormais ces mêmes personnes s'amusent à partager leurs découvertes gourmandes avec les auditrices et les auditeurs de France Bleu gironde.

Par ordre alphabétique : Anaëlle La Révolution des Tortues pour la green attitude alimentaire, Pascaline Camblong La Crème des Bordelaises pour la pâtisserie, Isabelle Camus Serial Blogueuse pour des bons plans épiceries, Camille Choplin Ecologirl pour l'aliment du placard (celui que vous achetez et que vous ne savez pas utiliser), Charlotte les Itinéraires de Charlotte pour les découvertes vins et oenotourisme, Louise Frénéhard La Crème des Bordelaises pour le coup de cœur d’un Artisan pâtissier, Thomas Galharage Bordeaux Food pour les bons plans restaurants, Stéphanie Jouan La Cerise sur le maillot pour la cuisine saine et locale, Sophie Juby Bordeaux cuisine and co pour les livres de cuisine, Astrid Langé Merveilles de France pour l'actualité gourmande sur le Bassin d'Arcachon, Papa Yann Enfant Bordeaux pour les bons plans enfants dans les restaurants, les Salons de thé, Vanessa "La Pompadoure" L'antichambre de la Pompadoure (sur Instagram) pour des idées repas version sexy, Rudy Les desserts de Rudy pour des idées desserts et pâtisseries, Guillaume Seigue God Bless Bacchus pour la richesse du vin Girondin ou d'ailleurs.

Les blogueuses et blogueurs culinaires de France Bleu Gironde (au milieu en pull rayé Chef Jésus et à droite Isabelle Wagner Animatrice de la Vie en Bleu) © Radio France - Robert Bertrand

Photo prise sur le Marco Polo, vendredi 4 octobre 2019, un jour de début d'Automne où chacune et chacun a pu se rencontrer et dialoguer autour de ce métier : Blogueuse et blogueur.