Les Bracelets rouges, l'épisode 4 de la 3ème saison sur TF1 ce lundi 23 mars

Nicolas Cuche, auteur du scénario, de l'adaptation et des dialogues des Bracelets rouges, était l'invité d'Arnold Derek et de toute la bande de On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission lundi 9 mars

Episode 4

Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément, qui a rechuté et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se découvre une vocation de kinésithérapeute, mais il enchaîne les fautes professionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d’une femme qui a subi la même opération. C’est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de quitter Les bracelets et inquiète de laisser Clément, à la veille de l’opération de la dernière chance.

Hanane El Yousfi - Les bracelets rouges - TF1

L'nterview d'Hanane El Yousfi, qui interprète Nour, nouvelle venue dans la série

Il s’agit de vos premiers pas en tant que comédienne. Comment s’est présentée cette opportunité ?

Après mes études d’ingénieur, j’ai réfléchi à ce que je voulais faire. J’ai toujours été attirée par le monde du cinéma et par la comédie. J’avais fait du théâtre au lycée puis, étudiante, j’ai eu l’occasion de participer à quelques courts métrages. Ces expériences m’ont plu. Mon agent m’a présentée au casting des Bracelets rouges en avril 2019 et tout s’est enchaîné.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans ce projet ?

Je ne connaissais pas bien la série mais j’avais déjà entendu parler de sa qualité et de la thématique des Bracelets rouges que je trouvais touchante. Je savais que les rôles étaient profonds et intéressants. A la découverte du personnage de Nour, j’ai immédiatement été convaincue.

Qui est-elle ?

C’est une jeune fille un peu perdue après l’annonce de sa maladie. Elle essaye de réaliser ce qui lui arrive et toutes les conséquences sur sa vie et sur son corps. A l’hôpital, elle tente de prendre ses marques. Elle évolue au fil de la saison surtout à travers ses relations aux autres. Avant sa maladie, Nour se laissait porter par sa mère et ne faisait pas ses propres choix. Seule face à elle-même, elle réalise qu’elle doit prendre ses propres décisions et vivre la vie dont elle a envie maintenant ou jamais.

Quels rapports entretient-elle avec sa famille ?

Ils sont assez soudés. Ses proches prennent beaucoup d’espace et l’empêchent un peu de trouver ses marques. Sa famille pense l’aider et lui apporter du soutien mais on va découvrir que ce n’est pas toujours le cas...

Quelles sont ses relations avec les autres patients de l’hôpital ?

Au premier abord, Nour apparaît plutôt introvertie. Elle observe cet environnement inconnu et se méfie un peu. Mais au fur et à mesure, elle va créer des amitiés. Les liens évoluent beaucoup plus rapidement que dans la vie à l’extérieur car les patients passent beaucoup de temps ensemble et partagent le même combat.