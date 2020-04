Les Bracelets rouges, l'épisode 6 de la 3ème saison sur TF1 ce lundi 6 avril

Nicolas Cuche, auteur du scénario, de l'adaptation et des dialogues des Bracelets rouges, était l'invité d'Arnold Derek et de toute la bande de On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission lundi 9 mars

On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission Copier

Episode 6

Clément se remet doucement de son intervention, notamment grâce à Nour pour qui ses sentiments grandissent. Nour supporte de moins en moins la présence intrusive de sa famille, en particulier celle de sa mère. Nathalie n’en revient pas : Côme n’a pas renoncé à Iris. Pire encore, elle se rend compte que Romain s’est mis en tête de l’aider. Thomas arrive enfin à assumer son handicap au lycée et reprend confiance en lui.

