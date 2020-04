Les Bracelets rouges, le final de la saison 3 sur TF1 ce lundi 20 avril

Episode 8

Mehdi revient en urgence à l’hôpital. Les bracelets et les médecins se mobilisent pour l’épauler. Clément, qui attendait le jour de sa sortie depuis longtemps, ne se sent pas encore prêt à affronter le monde extérieur. Il peut compter sur ses amis pour l'accompagner dans ce nouveau départ. Et c’est ensemble, loin de l’hôpital, que Les bracelets rouges laissent la maladie derrière eux pour savourer la liberté, l’amitié et donner enfin une chance à la vie.

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter !