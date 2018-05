La Grande-Motte, France

France 2 diffuse à partir de septembre prochain, en première partie de soirée, une nouvelle série dont le tournage est réalisé dans l'Hérault, et le Gard. Le tournage des premiers épisodes a commencé depuis un mois dans d'immenses studios à Vendargues. Une équipe de production de France Télévisions commence aussi le tournage dès ce vendredi à La Grande-Motte. Un bar de plage a été spécialement construit pour les besoins de la série dans la cité des pyramides.

Plus d’un an de tournage, voire plus si l'audience est satisfaisante. 265 épisodes sont prévus. Des prises de vue seront réalisées dans le centre de la commune, mais aussi à Montpellier, Nîmes, et Palavas-les-Flots.

Une aubaine pour la station balnéaire

"La Grande-Motte à l'honneur dans une série, voilà qui n’était jamais arrivé" précise le maire Stéphane Rossignol. Le tournage d’une série, d’un film, c’est une première pour la ville qui fête en 2018 ses 50 ans d'existence. "Au-delà des images, c'est le nom de La Grande-Motte qui va résonner", explique l'élu. La ville a négocié avec la production afin que la commune soit citée régulièrement dans la série.

"2018 est une très bonne année. La ville a obtenu le 20 décembre dernier le label station de tourisme décerné par le ministère du Tourisme. L’État nous a aussi cédé 40 hectares pour permettre l'agrandissement du port (500 logements, 400 anneaux). Enfin, La Grande-Motte a été reconnue "Grand site d'Occitanie" (39 sites dont La Grande-Motte)"

"Ça va changer l'image de La Grande-Motte", assure Mathias Barrios, Grand-Mottois depuis 21 ans et organisateur d’événements.

Sylvie Pey tient la boutique Atmosphére. La Grande-Motte quotidiennement à la TV, c'est une petite fierté. "Ça fait connaître la ville, nous nous sommes fiers. L'image va changer. Et c'est porteur, on l'a vu à Marseille ou à Sète"

Cette série est l’histoire d’une mère de famille séparée, de retour dans l'Hérault avec son fils après 17 ans d’absence. Dés son arrivée dans le département, elle est accusée du meurtre de son ami d’enfance. Côté casting, l'actrice québécoise Gabrielle Lazure ("Les fauves", "Les rivières pourpres 2") ou encore Valérie Kaprisky ("L'année des méduses").

