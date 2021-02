Les candidats franciliens de ce lundi dans La Meilleure boulangerie de France

Depuis le 18 Janvier, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais sont de retour dans nos régions à la recherche de la meilleure boulangerie de France sur M6. Cette semaine, focus sur l'Île-de-France !

Cela fait 8 saisons maintenant que M6 part à la recherche de la Meilleure Boulangerie de France. Incarnée par Norbert Tarayre et Bruno Cormerais, l'émission s'arrête cette semaine en Île-de-France.

Les candidats de la semaine

Chaque jour, deux équipes de boulangers s'affronteront dans de multiples épreuves. Chaque jour, un gagnant, jusqu'à l'épreuve finale du Vendredi où nous saurons qui représentera l'Île-de-France. Cette semaine, vous retrouverez peut-être votre boulanger dans les candidats de la semaine :

Lundi : Les délices de Livry à Livry-sur-Seine et la boulangerie Bread & Bio à Saint-Germain-Laxis

Les délices de Livry à Livry-sur-Seine et la boulangerie Bread & Bio à Saint-Germain-Laxis Mardi : La boulangerie Epis et pains à Chavenay et la boulangerie Poudres d'or à Saint-Ouen-l'Aumône

La boulangerie Epis et pains à Chavenay et la boulangerie Poudres d'or à Saint-Ouen-l'Aumône Mercredi : La boulangerie Bacillus et la boulangerie Giovanni à Paris

La boulangerie Bacillus et la boulangerie Giovanni à Paris Jeudi : La boulangerie La Madeleine à Asnières-sur-Seine et la boulangerie Le Pain Journel à Versailles.

La boulangerie La Madeleine à Asnières-sur-Seine et la boulangerie Le Pain Journel à Versailles. Vendredi : La boulangerie Sain et la boulangerie Le Petit Grain à Paris

Ce Lundi 1er février

Duel ce soir à 18h40 entre Les Délices de Livry à Livry-sur-Seine et la boulangerie Bread & Bio à Saint-Germain-Laxis. Ce matin à 10h45, Laurent Petitguillaume et Corentine Feltz recevaient Daniel des Délices de Livry

Et on peut dire que notre boulanger du jour a mis les petits plats dans les grands pour l'émission. Au menu : Gâteau à base de vinaigre balsamique, carottes caramélisées sur un lit de riz au lait à l'orange et mascarpone.

La Meilleure Boulangerie de France - Lundi 1er Févrirer Copier

Ce qui ressort en tout cas du candidat de Livry-sur-Seine, c'est aussi la fierté des clients de voir ce boulanger de village à la télévision.

Saluons également Bread & Bio à Saint-Germain-Laxis qui vous donne rendez-vous ce soir :