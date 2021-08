Les Cévennes pleurent Charlie Watts

Le batteur des Rolling Stones est décédé, ce mardi 24 août, à l'âge de 80 ans. Il adorait les Cévennes et avait même une maison dans le petit village de Thoiras depuis plus de 40 ans.

Le batteur des Rolling Stones, est mort hier à l’âge de 80 ans à Londres. Le musicien est " mort paisiblement dans un hôpital de Londres entouré de sa famille" selon un communiqué son agent, Bernard Doherty,

Une belle demeure à Thoiras

Le plus grands batteurs de sa génération avait des attaches ici chez nous dans le Gard puisqu'il avait même une maison, une grand demeure située sur la commune de Thoiras entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard !

Une maison que la star du rock avait acheté il y plus de 40 ans. Il y a même vécu pendant quelques années avec sa femme et sa fille, avant de revenir chaque été en vacances ! Le maire de Saint-Jean-du-Gard Michel Ruas se souvient d'un homme simple : "Lui est sa femme était très abordables, on pouvait facilement échanger avec eux. Sa fille Séraphine a même été scolarisée à Saint-Jean-du-Gard. Les gens du coin savaient tous qu'ils avaient une maison ici en plein cœur des Cévennes".