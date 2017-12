Il aura suffi de quelques heures pour que ses fans s'arrachent les billets. Mercredi, Julien Doré annonçait sur les réseaux sociaux deux concerts acoustique en Gironde en avril 2018, l'un au théâtre Fémina à Bordeaux, l'autre à l'Olympia d'Arcachon. Il ne reste plus de place pour ces concerts.

