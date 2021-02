Les enfants de Tonton David lancent une cagnotte pour financer ses obsèques

Les enfants de Tonton David demandent de l'aide, pour financer les funérailles de leur père, décédé des suites d'un AVC. "Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone", expliquent les quatre descendants du chanteur rendu célèbre par le tube "Chacun sa route". Ils lancent un appel aux dons, pour financer ses obsèques.

Tonton David avait beaucoup d'affection pour la Moselle

Ils ajoutent : "Installé dans l'est de la France depuis une quinzaine d'années, notre père avait depuis mené une vie éloignée des projecteurs, profondément ancré dans la vie locale et avec beaucoup d'affection pour la Moselle". Le chanteur, qui s'était installé dans le secteur de Saint-Avold, affectionnait particulièrement la région. Il avait créé des liens solides avec le monde local. On se souvient notamment de son engouement pour suivre l'épopée du Sarreguemines FC en Coupe de France de Football.

Un album posthume

Cette cagnotte devrait aussi permettre de terminer l'album que Tonton David préparait. Il en avait déjà choisi le titre : "Un Job ou un Bizz".

En début de soirée, ce mercredi, elle avait déjà rassemblé plus de 10.000 euros.