Les enfants des Justes avec Mathilde Seigner et Gérard Lanvin, mercredi 23 mars à 21h10 sur France 2

Cette adaptation du roman de Christian Signol, réalisée par Fabien Onteniente, qu'on retrouve ici dans un tout autre registre qu'à son habitude, est un véritable hommage à la France résistante dans les magnifiques paysages de Dordogne.

Les enfants des Justes - © Alain GUIZARD - TROISIEME OEIL STORY - FTV

Synopsis

En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de démarcation croise le cours de la rivière.

La ferme des Laborie se situe à deux pas et Virgile, n’écoutant que son cœur, ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre.

Et lorsqu’on propose à Virgile et Blanche, qui n’ont jamais pu avoir d’enfants, de cacher Sarah et Simon, deux enfants juifs perdus dans la tourmente, ils accueillent les petits réfugiés comme un don du ciel.

Au fil des jours se nouent entre eux des liens indéfectibles, malgré les contrôles incessants, les trahisons et les dénonciations.

Les enfants des Justes - © Flavien Groyer / FTV

Les enfants des Justes - © Flaviien Groyer / FTV

Avec Mathilde Seigner (Blanche), Gérard Lanvin (Virgile), Philippe Torreton (Docteur Dujarric), Danièle Lebrun (Mme Weisemann), François Bureloup (Le Trochu), Cyril Lecomte (M. Lespinasse), Sophie Guillemin (Mme Lespinasse), Wolfgang Pissors (Officier), Héléna Soubeyrand (Dora), Anton Von Lucke (Werner)

Mathilde Seigner évoque son personnage sur France Bleu Périgord Copier

Les enfants des Justes, c'est mercredi 23 mars à 21h10 sur France 2 avec France Bleu