LES ENFOIRÉS – Ces métiers de l'ombre indispensables au show !

Maquilleurs, décorateurs, accessoiristes, costumiers, techniciens, réalisateurs,… Ce sont autant de ressources sans lesquelles ce show grandiose qu'est Les Enfoirés ne pourrait pas se produire. Quentin Lhui est allé à leur rencontre lors de l'enregistrement du concert en janvier à Montpellier. En exclusivité pour francebleu.fr, découvrez leurs interviews en longueur.

Mise en beauté

Malka Braun et son équipe avec Thomas pesquet, nouvelle recrue des Enfoirés ! © Radio France - Quentin Lhui

Premier arrêt : la loge maquillage avec Malka Braun. Un rendez-vous qu'elle ne louperait pour rien au monde : "C'est un rendez-vous annuel très important pour les Restos, c'est tellement important. On sait à quel point ça leur rapporte de l'argent". Sa loge, Malika la veut chaleureuse, propice à la confidence et à l'échange. Dans son interview, elle vous dit tout de ces "retrouvailles de joie" et vous dévoile le très beau compliment que lui a fait Zazie.

Dans la loge maquillage de Malka Braun Copier

Si vous avez déjà vu un spectacle des Enfoirés, vous savez à quel point les costumes sont importants.

Cette année encore, les costumes seront un part intégrante du show que nous allons découvrir ensemble ! - CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Une loge effervescente où les idées fusent pour habiller (au sens propre comme au figuré) les différents tableaux qui vont se succéder sur scène. Charlotte Betaillole, la cheffe costume revient sur sa relation avec les Enfoirés et ce qu'apportent les costumes aux artistes que nous aimons :

Les costumes de Charlotte Betaillole Copier

Après les costumes, le coiffeur ! Thierry Deschemin est le chef-coiffeur des Enfoirés depuis 20 ans ! Entouré de laques et sèche-cheveux, c'est un grand enfant qui se réjouit à l'avance de retrouver ses amis artistes.

D'un simple croquis à la création d'une perruque, il nous explique son travail.

Thierry Deschemins est le coiffeur des Enfoirés depuis 20 ans Copier

Autre incontournable des Enfoirés : les accessoiristes !

Enfin, pardon, les accéfoiristes… Le métier y est tellement important que l'on en a fait un mot à part entière. Menuiserie, peinture, soudeur, constructeur,… tout est fait sur place ! Caro vous explique tout !

Caro, accefoiriste ! Copier

En voilà un sans qui rien ne serait possible puisque sans Greg, on n'entendrait pas grand-chose, embêtant pour un concert ! Il est responsable des micros HF (sans fil), des micro-casques et des retours oreillettes des artistes. Et c'est une grande organisation : deux tables, celles des femmes et des hommes et des cases dans lesquelles sont rangés le micro de chacun des Enfoirés.

Chaque artiste a son propre micro, nettoyé et désinfecté avant et après chaque manipulation © Radio France - Quentin Lhui

Et pour lui aussi, la pandémie a changé beaucoup de choses, il vous l'explique au micro tout propre de Quentin Lhui :

Greg : responsable HF, micro-casque et retour oreillette Copier

Le tournage du clip

C'est sur ce fond vert que les Enfoirés ont tourné le clip de "Il y aura toujours un rendez-vous" © Radio France - Quentin Lhui

Voici aussi une des personnes clé de la communication autour de ce beau rendez-vous : Yannick Saillet, le réalisateur du clip des Enfoirés ! Et pour faire un clip, on n'a pas besoin de beaucoup de choses nous dit-il : "On a juste besoin des artistes, d'une caméra et d'une chanson". Simple donc ! Notamment quand l'astronaute Thomas Pesquet, nouvelle recrue de cette année, autorise l'utilisation de photos qu'il a prises dans l'espace. Résultat, nos Enfoirés se sont retrouvés dans une navette spatiale.

Au micro de Quentin Lhui, il vous explique tout, du tournage sur fond vert au scotch marquant l'emplacement des artistes !

Yannick Saillet, réalisateur du clip Copier

Le concert des Enfoirés est à vivre sur TF1 et France Bleu ce Vendredi 4 Mars.

Toute la semaine, France Bleu vous emmène dans les coulisses du spectacle : photo, vidéo, interview, il y a de quoi satisfaire votre impatience à retrouver ce grand rendez-vous dans notre dossier spécial sur francebleu.fr.