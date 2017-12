L'ensemble des équipes de la première radio du Gard et la Lozère vous souhaitent une belle année 2018. Une année pleine d'amour, de réussites et de paix avec votre radio préférée toujours mobilisée pour vous.

Et voilà, c'est parti pour une nouvelle année d'information, de divertissement et de bonheur partagé à Nimes, dans le Gard et la Lozère.

Les équipes de France Bleu Gard Lozère vous souhaitent une très belle année 2018. Le meilleur pour vous et vos proches.

Nous on continuera à vous offrir le meilleur de l'info locale et des sorties locales.

Le message de toute l'équipe de France Bleu Gard Lozère

Découvrez dès maintenant en cliquant ici le message des voix qui vous accompagnent tout au long de la journée.

6H-9H / La matinale du nouvel an avec Claire Méry et Philippe Thomain

Dès ce lundi matin on se retrouve ensemble avec la matinale de France Bleu Gard Lozère présentée par Claire Méry et Philippe Thomain. Infos, bonne humeur, l'histoire de la ville de Nîmes avec Cécile Coustes, un portrait d'un artisan et de la musique. Sans oublier le rire avec Anthony Joubert et des jeux pour gagner pleins de cadeaux.

Votre thème astral personnalisé ce matin entre 10h et 11h en direct avec Martin

Rendez-vous aussi ce lundi matin entre 10 heures et 11 heures en direct sur France Bleu Gard Lozère. Notre astrologue vous donnera votre thème astral personnalisé. Pour participer : 04.66.21.36.37. C'est gratuit alors à tout de suite :)