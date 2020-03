Les fans de "Un si grand soleil" choqués par la mort de Léa

Les fans de la série "Un si grand soleil" tournée dans la région de Montpellier (Hérault) et diffusée du lundi au vendredi sur France 2 depuis l'été 2018 ont été émus par la mort récente de l'un des personnages. La comédienne Marthe Fieschi alias Léa Berville n’apparaîtra plus à l'écran. Dans l'épisode du 24 février dernier, elle succombe à un incendie dans un Escape Game. Sur les réseaux sociaux de nombreux fans se disent choqués par cette disparition d'une adolescente et dans de telles conditions.

Un choix assumé par la production

Ce n'est pas la comédienne qui a voulu changer d'air, c'est bien un choix des scénaristes pour relancer le suspens de la sérié. "Depuis longtemps on avait imaginé que l'un des nos personnages principaux devait mourir. Souvent nos héros se retrouvent en danger mais ils s'en sortent à chaque fois donc au bout d'un moment on se dit il n'y a pas vraiment de suspens. L'idée c'était de remettre du danger sur nos personnages principaux et le seul moyen de le faire c'était d'en tuer un" explique Sébastien Fabioux l'un des auteurs et adjoint du directeur de collection de la série.

Le seul moyen de montrer aux téléspectateurs que nos héros se mettent vraiment en danger c'était d'en tuer un

Marthe attachée à Léa

La comédienne Marthe Fieschi jouait dans la série depuis le début des tournages en mai 2018 alors forcément elle aussi a été émue par la disparition de Léa : "Je suis très triste que cela se termine comme ça pour elle parce que c'est quand même une gamine sympa en vrai, J'espère qu'elle a apporté de la joie et du plaisir à ceux qui ont regardé et aimé ce personnage".

Le décès de Léa permettait aussi de traiter un sujet de société grave, la mort d'une adolescente et tout ce qui en découle. Sa disparition aura aussi un impact sur le personnage de Virgile (le père de Léa). Mais que les inconditionnels se rassurent, si Léa a disparu définitivement on la reverra tout de même ponctuellement dans "des épisodes souvenirs".