Le tournage d'une série télé romantique chinoise à grosse production ( The crococile and the toothpick bird) débute ce jeudi à Bordeaux. Avec un budget de 3 millions d'euros, ce sera l'un des plus gros tournages venus de Chine jamais réalisé en ville.

Bordeaux, France

Vous les verrez peut-être à partir à Bordeaux dans les jours qui viennent. Une grosse équipe de tournage franco-chinoise s'installe en ville (120 personnes au total) qui vont tourner essentiellement sur le campus bordelais l'équivalent des Feux de l'amour chinois.

Gros tournage et superstars

Cette série intitulée "The crocodile and the toothpick bird" ( en français "Le crocodile et l'oiseau pluvian") comprendra 50 épisodes au total, dont 19 seront tournés à Bordeaux et en Gironde. On pourra y suivre les amours, déception et trahisons d'une bande d'étudiants chinois partis vivre plusieurs mois sur un grand campus européen, à savoir Bordeaux. Dans les rôles stars, Chen Bolin, acteur trentenaire très populaire comparable au gendre idéal qu'incarne chez nous en France Pierre Niney, et Zhang Tian Ai, une icône chinoise de la mode.

Bordeaux très populaire en Chine

Le décor central de cette intrigue amoureuse à la sauce étudiante sera la fac de la Victoire et la place du même nom, mais des tournages auront aussi lieu au Jardin Public, sur la Place de la Bourse, et jusqu'à Arcachon. Un décor qui a de suite emballé la réalisatrice chinoise Lin Yan qui était à la recherche d'un cadre à la fois historique et moderne. La région de Bordeaux très connue en Chine pour ses vins jouit auprès du public et des investisseurs chinois d'une excellente image. "La ville dégage par ailleurs une image haut de gamme qui collait parfaitement à la série, et qui a de suite emballé les équipes chinoises", affirme un membre de l'équipe de production.

Le tournage à Bordeaux va durer 55 jours.

La série sera ensuite diffusée en prime-time sur la première chaîne privée de télé chinoise (Hunan TV) avec 80 millions de téléspectateurs potentiels.