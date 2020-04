Les films patrimoniaux sur France 2 la semaine du 13 avril

La déprogrammation des après-midis de France 2 se poursuit, confinement oblige, voici donc les deux premiers films déjà annoncés par France 2 pour la semaine à venir, programme que nous mettrons à jour régulièrement au fur et à mesure des précisions apportées par la chaîne publique.

Cette semaine, c'est une programmation comédie française qui vous attend, avec des comédies récentes et quelques classiques des années 80, ainsi qu'Hibernatus avec Louis de Funès.

Lundi 13 avril - Les choristes

En 1948, Clément Mathieu (Gérard Jugnot), professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Mardi 14 avril - De l'autre côté du lit

Avec Sophie Marceau et Dany Boon.

Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur donne le sentiment d'être des hamsters pédalant dans une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la direction d'une entreprise de location de matériel de chantier. Et lui s'improvise vendeur de bijoux à domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu'on la contemple de l'autre côté du lit ?

Mercredi 15 avril - Le code a changé

Une comédie chorale de Danièle Thompson portée par un très beau casting français

Jeudi 16 avril - Viens chez moi, j'habite chez une copine

Guy, renvoyé de son travail du moment à la suite d'une escroquerie découverte, et également mis à la porte par son propriétaire, vient s'installer chez un couple d'amis. Avec l'excellent Michel Blanc

Vendredi 17 avril - Marche à l'ombre

Deux amis, François, un musicien, et Denis, un éternel insatisfait, décident de tenter leur chance à Paris avec très peu d'argent en poche. Ils passent leur première nuit dans un hôtel sordide où ils font la connaissance de Joseph. Leur nouvel ami les invite à partager un logement qu'il squatte avec des cousins. Bientôt, François rencontre l'éclatante Mathilde, dont il tombe instantanément amoureux.

De la tendresse, de l'humour et du charme, avec Michel Blanc, Gérard Lanvin et Sophie Duez

Samedi 18 avril - Hibernatus

En 1969, un homme congelé est découvert en état d'hibernation au Groenland. Les scientifiques parviennent à le ranimer. Il s'agit de Paul Fournier, disparu dans un naufrage en 1905, qui s'avère être le grand-père d'Edmée, femme de l'industriel Hubert de Tartas. Son hibernation ayant commencé en 1900, les scientifiques demandent à la famille de vivre comme au début du XXe siècle pour ne pas le perturber.

Avec Louis de Funès et Claude Gensac

