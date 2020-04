Les Français confinés regardent la télé cinq heures par jour !

Les Vauclusiens, comme tous les français, n’ont jamais autant passé de temps devant leur télé : + de 5h par jour !

Le week-end dernier, on est même allé jusqu’à 5h15 ! Et même les ados sont présents. Eux qui d’habitude ne regardaient plus la bonne vieille télé posée dans le salon, et bien là, ils redécouvrent ou découvrent tout court les films cultes, notamment ceux avec Louis de Funès, comme la saga des "Gendarmes..." ou "La grande vadrouille"... La semaine dernière à 14h30, le film a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs. Lors de la dernière diffusion (en avril 2019 à 21h), le duo Bourvil - De Funès avait réuni 4,7 millions de téléspectateurs !

Ce qui est clair, c’est que tous les Français qui sont confinés devant la télé ont besoin de se changer les idées, de se détendre et de se divertir ! On constate que les sujets et les émissions sur le Covid-19 sont toujours très anxiogènes, même si les chaines d’info battent tous les jours des records d’audience, et que la messe du 20h est très suivie sur TF1 et France 2, sans oublier les journaux régionaux de France 3.

Les jeux télé eux aussi sont au plus haut ! Nagui cartonne sur France 2 midi et soir.

Comme les "12 coups de midi "de Jean-Luc Reichman sur TF1. Même les rediffusions d’émissions l'après-midi sont au plus haut, comme Sophie Davant qui affole les compteurs de Médiamétrie tous les après-midis sur France 2 avec "Affaire conclue".

Notez que les émissions phares à 21h sont ou vont être modifiées : les "prime" de The Voice ont été remontés, ils sont raccourcis, et ceux de Top Chef le seront à partir du 8 avril.

Et les bonnes vieilles séries télé, ça donne quoi ?

Eh bien, les audiences sont très bonnes, notamment pour des séries cultes, comme "Friends". Vous pouvez suivre huit épisodes au quotidien sur TFX ! soit environ 3h30. Le marathon commence à 17h30.

L'autre série culte qui cartonne c’est "Une nounou d'enfer". Là, c’est encore plus fort : vous pouvez suivre dix épisodes par jour entre 8h50 et 13h15 sur TFX !

Coté nouveautés "spécial confinement" à la télé , qu'est-ce qui marche ?

La version quotidienne de "7 à 8" d'Harry Roselmack à 19h sur TF1 ne séduit pas vraiment, contrairement à Cyril Lignac qui nous fait cuisinier en direct sur M6 chaque soir à 18h30 . Il n’en finit plus d’exposer les records : cette semaine on a passé la barre des deux millions de téléspectateurs. L’émission s’appelle "Tous en cuisine".

La cuisine, qui reste une des occupations préférées des français pendant le confinement !

Et côté politique ?

On se souvient du chiffre exceptionnel de l’allocution du président Emmanuel Macron le soir du 16 mars quand il a annoncé le confinement : plus de 35 millions de téléspectateurs toutes chaines confondues, soit plus d’un Français sur deux.

Ce soir, on verra si le Premier ministre fait aussi bien. Ce sera en direct sur TF1 et LCI , juste après le journal de 20h pour une émission spéciale intitulée "Le Premier ministre face à la crise". C’est Gilles Bouleau qui sera à la présentation, et Edouard Philippe sera en duplex de l'Hôtel de Matignon.