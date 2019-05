Les fréquences de la TNT vont bientôt changer en Picardie

Picardie, France

Mardi 14 mai, les fréquences de plusieurs chaines vont être changées partout en Picardie pour faire de la place aux réseaux de téléphone mobile. Plus de 500 000 téléspectateurs sont concernés dans la Somme. Si vous ne faites pas les réglages nécessaires, vous ne recevrez plus certaines chaines.

Comment faire les réglages?

C'est très simple. : mardi 14 au matin, il vous suffit d'appuyer sur la touche "menu" de votre télécommande. Vous cherchez le menu "faire une recherche et mémoriser les chaines", vous faites OK. Et c'est parti, votre téléviseur va retrouver tout seul toutes les chaines, et les remettre dans l'ordre. Cela ne vous prendra que quelques minutes.

Qui est concerné?

Vous n'avez besoin de le faire que si vous recevez la télévision avec une antenne râteau, mais c'est encore le cas de plus de 50% des téléspectateurs. Si vous avez une parabole ou une box, ne touchez à rien.

Et si ça ne fonctionne pas?

Si jamais ça ne marche pas ou qu'il vous manque encore des chaines, vous pouvez aller sur le site internet recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818. Des aides financières, entre 120 et 250 euros, sont aussi disponibles pour faire régler votre antenne ou pour installer une parabole.