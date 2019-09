Les hélicoptères de "La Carte aux trésors" tournent au-dessus du lac d’Annecy

Ce lundi, les équipes du jeu de France 3 "La Carte aux trésors" étaient en tournage au-dessus du lac d’Annecy.

Haute-Savoie, France

Ballet aérien au-dessus d’Annecy ! Ce lundi matin, quatre hélicoptères ont longuement survolé le lac et le Pâquier. Un spectacle bruyant et voyant qui a attiré des dizaines de badauds. "Mais que se passe-t-il ?" La question était sur toutes les lèvres. Réponse : le tournage d’une émission de télé pour France 3. "La Carte aux trésors" présenté par Cyril Féraud est un jeu d’aventure où deux candidats (équipe rouge et équipe bleu) partent à la découverte du patrimoine d’un département et doivent résoudre des énigmes pour retrouver un trésor.

L’émission enregistrée ce lundi au-dessus du lac d’Annecy devrait être diffusée en 2020 a indiqué la société de production 99% MEDIA. Le tournage va également se poursuivre mardi sur d’autres sites de la Haute-Savoie.