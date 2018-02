Les Insoumis de Tours savaient pertinemment que leur demande simpliste et provoc resterait sans réponse. Mais peu importe. Les Insoumis de Tours ont réussi à faire le buzz, et c'est sans doute l'unique but recherché.

D'ailleurs, dans le courrier électronique adressé aux médias pour alerter de cette initiative, il est clairement mentionné : _Merci de prendre connaissance de cette lettre et de bien vouloir y faire écho_.

Cette semaine, les Insoumis tourangeaux ont donc lancé une "lettre-enquête" adresséeaux “journalistes les plus en vue de notre pays”. Dans ce courrier adressé par exemple à Yves Calvi, Claire Chazal, Jean-Jacques Bourdin....mais aussi aux stars du petit écran, Yann Barthès, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier.....la France Insoumise leur demande de parler de leur salaire, ménages, accointances politiques ou syndicales, équipes dédiées et statuts (CDI, CDD, stagiaires...)....

Madame, Monsieur, « Vous avez des médias, nous sommes les médias ! » Forte de cette affirmation, la France Insoumise de Tours lance aujourd’hui une vaste enquête sur les journalistes les plus en vue de notre pays. À cet effet, nous vous adressons ci-dessous six questions auxquelles nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre : 1) Quelles sont, à ce jour, vos différentes activités dans la presse écrite, radiophonique, télévisuelle et, le cas échéant, sur Internet ? 2) Quelles sont, pour chacune de ces activités, les rémunérations que vous percevez ? Merci d’indiquer leur origine (employeur direct, via une société de production, etc.) 3) Êtes-vous secondé(e), dans l’une ou l’autre de ces activités, par d’autres journalistes et, si oui, quels sont leurs statuts (CDI, CDD, stagiaire, etc.) et leurs rémunérations ? 4) Faites-vous, de façon occasionnelle ou régulière, des « ménages » (animation de colloques, débats d’entreprise, contrats commerciaux ou publicitaires divers) et, si oui, quelles rémunérations supplémentaires percevez-vous ? Merci de fournir quelques exemples et de préciser la nature de la somme (gain annuel moyen, forfait habituel d’intervention) 5) Êtes-vous, à ce jour, adhérent à un parti politique, un syndicat, une association ? Êtes-vous membre d’un think tank, d’un cercle quelconque (Le Siècle, etc.) ? 6) Que pensez-vous de cette enquête ? Vous paraît-elle, par exemple, utile à une information sérieuse et objective de l’opinion ? Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, accompagnés en pièce jointe du livret thématique de L’avenir en commun, « Des médias au service du peuple ». Tours, le 29 janvier 2018