Les journalistes de France 3 Pays de la Loire en grève illimitée

Nantes, France

Les journalistes de France 3 Pays de la Loire sont en grève illimitée depuis mardi 22 janvier. Ils dénoncent leurs conditions de travail depuis la loi sur la régionalisation et particulièrement depuis deux ans et l'autonomisation de la rédaction. "Nous avons un héritage de petites structures et des services sous-dimensionnés de base. Aujourd'hui on s'aperçoit que n'est plus possible, on rediffuse des sujets, on diffuse des sujets de France 2 alors qu'on devrait être quand même à la base de ce qu'il se passe dans notre région", explique Fabienne Labigne, déléguée syndicale CGT pour les Pays de la Loire.

Manque de moyens humains

Elle dénonce un manque d'effectif criant dans les Pays de la Loire. "Il n'y a pas assez de personnel, les équipes sur le terrain ne peuvent plus assurer leur mission de service public". Les cinq départements sont couverts par 37 journalistes basés à Nantes et 7 basés au Mans. "Les absents ne sont pas remplacés", affirme Fabienne Labigne. Et les journalistes se sentent diminués par rapport aux autres régions : "Ils ont plus d'effectifs, mais en plus, ils peuvent mutualiser des choses, récupérer le sujet de l'ancienne région autonome d'à côté pour les mettre dans leurs journaux, nous on est tout seuls", note l'une d'entre elle.

Pour combler notre manque d'effectif, nous devons anticiper certains sujets et donc on se retrouve en décalage par rapport à notre mission première : rendre compte de l'actualité quotidienne des Pays de la Loire"

Une journaliste de France 3 Pays de la Loire

Conséquences sur la santé des salariés

Et tout ça, ça a des effets sur la santé des salariés : "Puisqu'on est dans cette stratégie d'auto-remplacement des équipes qui vont faire des remplacements en Vendée, le lendemain en Mayenne il y a des incidences sur la santé des personnels", affirme Fabienne Labigne. "Il y a aussi des sentiments de frustration de ne pas pouvoir mener à bien ces missions, tout ça crée des troubles au niveau de la santé", ajoute-t-elle.

Ceux qui travaillent s'épuisent, on est dans un cercle vicieux du système

Fabienne Labigne, déléguée CGT

Pas de JT régional ce mardi

Il n'y a pas eu de JT mardi midi et mardi soir, pas de Soir 3 et ce mercredi 23 janvier, les programmes devraient encore être perturbés, la grève se rediscute tous les jours, mais elle est partie pour durer.