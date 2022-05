Les lieux mythiques à Paris de Régine, la chanteuse et reine de la nuit

Au sortir de la guerre, toute jeune, elle se voit confier l'animation d'un club dans le centre de Paris, rue de Beaujolais : le Whisky à Gogo. Sa vocation part de là. DJ, patronne, dame-pipi, elle apprend le métier et y rencontre très vite les futurs grands noms de demain, notamment le jeune Serge Gainsbourg.

"Chez Régine" : la marque de fabrique

En 1956, Régine se lance. Elle inaugure sa première discothèque, baptisée simplement "Chez Régine", rue du Four, dans le quartier latin. D'années en années, toutes les stars s'y pressent. Pour les stars d'Hollywood, étape obligée à Paris.

Régine développe sa marque et des "Chez Régine" ouvrent aux quatre coins du monde. Alors que son premier "Chez Régine" fait un tabac, Régine ouvre un autre au club au 124 boulevard du Montparnasse, le New Jimmy's. Le club bougera au son du yé-yé et du twist, à l'époque "musique de jeunes", que la maline Régine avait senti venir et su partager aux mondains.

Le Palace, Ledoyen : les reprises

Au sommet de sa puissance, Régine avait aussi repris une série d’établissements, avec plus ou moins de succès. En 1992, elle achète au prix fort le Palace, épicentre de la nuit parisienne. Mais l'affaire se révèle un trou financier, dans une sombre affaire mêlant crise immobilière, magouille de prospecteurs et saisie de drogues. Le lieu finira par fermer en 1996. Et finalement Régine se séparera de tous ses clubs en 2004.