Les Mémoires de Barack Obama imprimés en Sarthe dans le plus grand secret

C'est l'un des ouvrages les plus attendus de 2020 et assurément le lancement de livre le mieux orchestré de cette fin d'année : Une terre promise, le premier tome des Mémoires du 44e président des Etats-Unis Barack Obama, est sorti cette semaine dans 23 pays. C'est l'imprimeur CPI, et en particulier l'usine Brodard et Taupin de La Flèche (Sarthe), qui a fabriqué son édition française à l'abri des regards.

Plus d'un an de travail en secret

L'imprimeur fléchois a été sollicité il ya maintenant plus d'un an, raconte la directrice du site sarthois Virginie Hamm-Boulard, qui souligne "la fierté des salariés" d'avoir réalisé un tel livre."Nous avons l'habitude de travailler avec Fayard, qui nous a d'abord contacté sans nous donner le nom du livre ni son auteur. En revanche, nous savions qu'il s'agissait d'un ouvrage hors-norme, de par sa pagination - 850 pages, mais aussi son très grand format et l'insertion de deux cahiers couleur".

Une fois le contrat signé, le lancement a été repoussé deux fois, "et finalement nous n'avons su avec certitude qu'en septembre qu'il s'agissait du livre de Barack Obama".

Fabrication sous haute sécurité

Pour emporter la mise, Brodard et Taupin a dû signer un contrat de confidentialité particulièrement restrictif, comme pour les derniers tomes de la saga Harry Potter ou encore l'autobiographie de Michelle Obama, des ouvrages qui ont eux aussi été imprimés à La Flèche. Ainsi, le texte n'a pas été transmis par mail mais "sur des disques durs sécurisés apportés par coursier", se souvient la directrice de l'imprimerie. "Et nous avons travaillé sur des ordinateurs qui n'étaient pas reliés à l'extérieur".

"A chaque étape de production, les déchets de fabrication étaient stockés à part dans des bennes fermées à clé", raconte Virginie Hamm-Boulard, "et nous les avons conservés sur site jusqu'à la date de parution". Au moment de la finalisation, une grande bâche a été installée pour cacher la machine. Seule une petite partie des salariés avait accès à la zone.

Il aura fallu trois semaines de production sous haute sécurité pour imprimer la totalité des couvertures et des hors-texte ainsi que la moitié des corps d'ouvrages demandés par l'éditeur, l'autre moitié étant réalisée dans le Cher chez Bussière, autre imprimerie de CPI. Une fois achevés, les premiers tirages d'Une terre promise ont été expédiés par palettes recouvertes de film opaque, dans des camions plombés, à temps pour la sortie mondiale du 17 novembre.