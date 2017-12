Les Miss enchaînent les répétitions à Châteauroux avant la grande soirée du 16 décembre

Les 30 candidats à l'élection Miss France qui aura lieu le 16 décembre au MACH 36 à Déols répétent en ce moment à Châteauroux, à la salle Barbillat Touraine. De longues heures à travailler les déplacements et les chorégraphies pour briller le jour J.

Un metteur en scène, un chorégraphe, et 30 Miss qui répètent encore et encore les mouvements qu'elles présenteront le 16 décembre. : les journées se suivent et se ressemblent depuis le début de la semaine dans la salle Barbillat Touraine au rythme des chansons qui seront diffusées lors du prime. Rien n'est laissé au hasard : des bandes fixées au sol représentent précisément la forme qu'aura la scène au MACH 36, dans les mêmes proportions, chaque geste est soigneusement étudié, modifié si nécessaire. Il s'agit d'une mécanique bien huilée reconnaît Cassandra Julia, qui est aussi Miss Aquitaine "on ne peut pas se permettre de se tromper le jour du prime, sinon les gens peuvent penser que les 29 autres ont mal fait, ou bien cela peut permettre à celle qui se trompe d'avoir un avantage en sortant du lot. Tout doit être parfait."

L'ambiance est pour le moment joviale. La tension montera dans les dernières heures prédit le metteur en scène. © Radio France - Kévin Blondelle

Rien n'est encore joué

Sylvie Tellier, qui organise le concours Miss France, assure que ce sera serré entre les candidates. "J'ai déjà mes favorites mais honnêtement cela peut changer, cela a déjà changé depuis que nous sommes réunies d'ailleurs. Il n'y a pas que la beauté, il y a aussi la danse, leur expression, ..." Et tout cela elles ont encore quelques heures pour le travailler.

Chaque candidate passe à tour de rôle, comme dans les conditions réelles © Radio France - Kévin Blondelle

Une incertitude : on ne sait évidemment pas lesquelles seront sélectionnées dans les douze dernières, puis dans les cinq. Chaque candidate travaille donc toutes les chorégraphies en partant du principe qu'elle sera parmi les dernières finalistes en fin de soirée. En espérant ne pas avoir appris tout cela pour rien et s'emparer effectivement de la couronne !