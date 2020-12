Les mosellans saluent le départ de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13h de TF1

Il aura passé 33 ans à incarner cette édition très spéciale, réputée pour être la vitrine de la France des terroirs et des traditions. Jean Pierre Pernaut, le présentateur vedette du 13h de TF1, quitte son fauteuil de présentateur à l'âge de 70 ans.

En Moselle, certains téléspectateurs ne manqueront pas ce dernier rendez-vous avec leur présentateur préféré : " Bien sûr que je vais regarder, ça risque d'être émouvant, moi aussi ça me fera un petit peu mal au ventre. C'est le seul journal que je regardais. J'aime sa sincérité, sa prestance ", témoigne Michel qui parle de Jean-Pierre Pernaut comme d'une "idole".

Ça nous fait connaitre la France et des régions qu'on ne connait pas. Là au moins on voit des choses positives - Anne, téléspectatrice

Vitrine de la France des terroirs

C'est une page qui se tourne pour celui qui avait si bien su fidéliser son public en mettant notamment en valeur les régions de France et le travail de leur artisans. Fréderic Dumay, chocolatier à Metz, se souvient des répercussions sur son activité, ses chardons lorrains ayant fait l'objet d'un reportage du 13h : " Si on avait eu un site de vente ligne on aurait vendu 500 kilos voire une tonne de chocolats en quelques jours. On a eu des appels de partout en France, j'ai fait des colis pendant 15 jours. Les gens ne savaient pas forcement ce que c'était mais ils voulaient goûter et ils ont commandé, commandé... C'est là qu'on réalise l'impact des médias, mais surtout l'aura de Jean Pierre Pernaut car les gens suivaient ce qu'il disait."

On a été mis en avant et les gens ont adoré - Frédéric Dumay, chocolatier

Proche des gens

Dans sa présentation, Jean Pierre Pernaut cultivait un style un peu taquin qui le rendait attachant et accessible aux yeux de nombreux français. Vincent Dietsch, correspondant dans le Grand Est pour TF1 depuis 23 ans, témoigne de sa capacité à créer du lien : " Sur le terrain pour son journal , on s'en rendait compte tous les jours . Les gens nous en parlaient encore plus ces derniers mois. Tout le monde sait qu'il y a une proximité entre lui et les téléspectateurs ".

Quand un reportage l'avait marqué, il le signalait par un appel ou un message, ce qui n'est pas le cas de tout le monde - Vincent Dietsch, journaliste correspondant dans le Grand Est pour TF1

La dernière édition du journal promet d'être pleine de surprises et riche en émotions pour le présentateur, ses équipes, et leurs téléspectateurs.