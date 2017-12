Les motards de l'Hérault rendent hommage à Johnny ce samedi avec un grand convoi

Johnny Hallyday était fan de moto. Alors les fans de la star rendent hommage à leur idole dans un grand convoi, ce samedi, entre Saint-Jean-de-Védas et le Cap d'Agde, dans l'Hérault.

Si vous croisez leur chemin, vous ne pourrez pas les louper. Le bruit, d'abord, et puis le nombre de motards attendus par dizaines. Les fans héraultais rendent hommage à Johnny Hallyday, au même moment que la cérémonie populaire sur les Champs-Elysées, à Paris.

"Nous nous rassemblons entre midi et deux, ce samedi, à la concession Macadam de Saint-Jean-de-Védas", précise Benjamin Combe, le patron du Macadam. "Nous partirons ensuite à 14 heures pour _rejoindre la boîte de nuit L'Amnésia, au Cap d'Agde_."

Un trajet symbolique

Le lieu d'arrivée n'est pas choisi au hasard. La boîte de nuit appartient au père de Laetitia Hallyday. Johnny y a passé beaucoup de temps après avoir rencontré celle qui deviendrait sa femme.

On connaissait l'amour du chanteur pour les motos, et plus particulièrement les Harley-Davidson. "Mais tout le monde est attendu pour l'hommage", rappelle Benjamin Combe. "Que vous rouliez en Harley ou sur une moto d'une autre marque !"

"Des amis de Johnny sont venus à la concession pour son mariage. C'était un dimanche et on a ouvert quand même."

Pour le patron de cette concession Harley dans l'Hérault, Johnny Hallyday a fait une belle publicité aux motos. "Par son amour de la moto, il a aidé à sa manière à la faire vivre en France. Alors l'hommage se fera surtout _à travers une belle parade_."

Une belle parade, ça se construit avec beaucoup de motards. Parmi eux, Christian Binot sera au premier rang. Le directeur adjoint du chapter Harley de Montpellier, un club de motards associé à la concession, cet hommage est essentiel. "C'est impossible de ne pas y être. _Johnny nous a bercé pendant soixante ans._"

Les yeux embués de larmes, Christian Binot s'avoue "très ému. Je me souviens du jour où des amis de Johnny sont venus à la concession pour son mariage. C'était un dimanche et on a ouvert parce qu'ils voulaient lui acheter des choses de la marque Harley !"

"Johnny mérite cette parade. Il a donné à l'Hérault, l'Hérault doit le lui rendre."

Christian Binot narre cet évènement avec beaucoup de passion. "Ça va rester, c'était fabuleux ! On a même _vendu sa moto aux enchères !_"

Alors l'hommage doit être beau. Patrick Macaluso est chef des routes au chapter Harley de Montpellier. "Tout le monde va nettoyer sa moto pour la rendre la plus belle possible. Il faut vraiment vivre une parade une fois dans sa vie. Johnny mérite cette parade. Il a bien donné à l'Hérault, il mérite qu'on le lui rende."

À l'arrivée du convoi au Cap d'Agde, le maire d'Agde Gilles D'Ettore devrait prononcer un discours.

Infos pratiques