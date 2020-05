Les nouveautés de France Bleu Azur Matin à partir de ce lundi 11 Mai 2020

Dès 6h retrouvez l'équipe de France Bleu Azur Matin, on ne vous garantit pas que Nicolas Mérou, Sébastien Germain et Fabien Fourel seront bien coiffés et bien rasés mais ils seront en pleine forme, plus motivés que jamais pour vous informer, vous divertir et vous rendre service avec toute l'équipes de France Bleu Azur.

Découvrez de nouveaux programmes

En plus des journaux d'informations toutes les demi-heure et des titres de l'actu tous les quart d'heure, France Bleu Azur donne tous les matins la paroles aux personnalités des Alpes-Maritimes à 7h50 et 8h20 .

Afin d'accompagner la reprise dans le département, tous les jours à 6h15 et 7h15 une séquence de 3 minutes est consacrée à l'économie dans les Alpes-Martimes avec les dirigeants des grandes entreprises locales et les reportages de la rédaction.

. Depuis toujours France Bleu Azur soutient les agriculteurs, les producteurs et les commerçants qui favorisent les circuits courts . Désormais, tous les jours à 7h55 ils prennent la parole pour que l'élan de consommation locale du confinement se poursuivent et devienne une habitude.

La chanson "Bonne Humeur" est de retour ! Les auditeurs votent sur la page Faceboolk de France Bleu Azur pour écouter après les infos de 8h leur chanson préférée, celle qui va les mettre de bonne humeur pour la journée.

à 6h25 un invité pour expliquer une initiative pratique ou un service disponible dans le département et toujours les infos météo, trafic et mobilité en temps réel. L'actu des médias, de la culture, de la musique, des livres et des séries avec les bons plans de Daria Bonnin et Adrien Mangano à 8h50.

Comment écouter France Bleu Azur la Radio 100% Solidaire ?

A la radio à Nice (103.8 FM), Menton (94.8 FM), Les vallées (106.00 FM), Saint-Jean-Cap-Ferrat (94.4 FM), Contes (94.4FM), et dans le Var à Saint-Raphael (100.7 FM).

Sur francebleu.fr

Avec l'application gratuite France Bleu

Il n'est pas possible, pour l'instant, de retrouver France Bleu Azur Matin sur France 3 Côte d'Azur. Mais nous avons hâtes de revenir dans votre télé.