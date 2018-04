Jacques Higelin sera enterré jeudi prochain 12 avril au cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. "La cérémonie aura lieu vers 15h30. Le public est le bienvenu", a précisé samedi son entourage.

Père de trois enfants artistes - le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, Jacques Higelin est décédé vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans. Le chanteur et poète, pionnier du rock français, laisse derrière lui une vingtaine d'albums, et des chansons inoubliables devenues des classiques comme "Champagne", Tête en l'air", "Tombé du ciel" ou encore le sublime "Pars".

Les personnalités du monde de la musique, politiques et internautes ont été nombreux à rendre hommage au chanteur, depuis son décès, saluant un "grand artiste", un "poète flamboyant" et un "auteur-compositeur de génie".